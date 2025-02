Gboard: La nuova barra degli strumenti di digitazione vocale arriva sugli smartphone Pixel

L'aggiornamento della tastiera Gboard porta con sé una novità molto attesa per gli utenti degli smartphone Pixel. Dopo un periodo di esclusiva sul Google Pixel Tablet, adesso anche i possessori della gamma Pixel possono beneficiare della pratica barra degli strumenti di digitazione vocale. Questa funzione migliora l'interazione della tastiera, rendendo più semplice l’uso di Google Assistant per coloro che preferiscono dettare i messaggi piuttosto che digitare.

La nuova funzionalità su Gboard

Nel marzo 2024, Google ha lanciato il Pixel Feature Drop, in occasione del quale ha introdotto una serie di funzionalità per il Pixel Tablet. Tra queste, la barra degli strumenti di digitazione vocale che ora si sta diffondendo sugli smartphone Pixel. Questa funzione è stata accolta con entusiasmo da molti utenti, soprattutto da quelli che cercano un modo più intuitivo e conveniente per scrivere messaggi o note vocali. Grazie a questo aggiornamento, l'interazione con la tastiera Gboard diventa più fluida.

La barra degli strumenti permette di attivare Google Assistant per la digitazione vocale senza complicazioni. Quando si tocca l'icona di dettatura vocale, viene visualizzato un pop-up informativo che guida l'utente nelle nuove funzionalità. Chi già utilizzava la dettatura vocale può continuare a farlo anche con la tastiera aperta, mentre la possibilità di ridurre la tastiera a icona rende l’interfaccia più pulita e facilmente navigabile.

Le opzioni della barra degli strumenti

Una volta che la tastiera è ridotta a icona, nella parte inferiore dello schermo appare una "pillola" con le funzioni essenziali. Qui gli utenti possono accedere alle impostazioni rapide, aprire la tastiera di nuovo, eliminare eventuali errori e attivare o disattivare l'ascolto. Le impostazioni rapide offrono una serie di opzioni pratiche, come l'accesso agli appunti, la traduzione immediata, il tema delle emoji e la rotazione verticale della barra, che è anche mobile sullo schermo, per adattarsi meglio alle esigenze di ciascun utente.

La versatilità della nuova barra degli strumenti è evidente anche in modalità verticale: le opzioni rimangono le stesse, garantendo una fruizione adattabile e piacevole. In questo modo, l'utente ha la soluzione ideale sia per digitare che per dettare testi, capacità che sta diventando sempre più preziosa in un contesto che premia la comodità e l’efficienza.

Aggiornamenti futuri e disponibilità

Attualmente, la nuova barra degli strumenti di digitazione vocale è in fase di distribuzione agli smartphone Pixel con la versione beta 15.0 di Gboard. Gli utenti possono aspettarsi il rilascio su canali stabili nelle prossime settimane. Questo ammodernamento nella tastiera è solo l'inizio; infatti, nei prossimi mesi saranno introdotti ulteriori miglioramenti a questa funzionalità, fornendo ancora più strumenti per facilitare la comunicazione per gli utenti Pixel.

Come ottenere la versione aggiornata di Gboard

Per migliorare l'esperienza d'uso e non perdere le ultime funzionalità, gli utenti Android possono facilmente aggiornare o scaricare Gboard attraverso il Google Play Store. A seconda che si tratti di una prima installazione o di un aggiornamento, è sufficiente cliccare "Installa" o "Aggiorna" sulla pagina dell'app.

Se ci si vuole immergere nelle novità prima che vengano rilasciate ufficialmente, è possibile partecipare al Programma Beta di Gboard. Tuttavia, se il programma beta è al completo, gli utenti possono optare per il download manuale e l’installazione dei file APK da fonti affidabili come APK Mirror, per accedere così alle nuove funzionalità in anticipo.

La tastiera di Google continua dunque a evolversi, ponendo sempre maggior attenzione alle necessità di un'utenza sempre più mobile e connessa alla tecnologia.