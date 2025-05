Gboard: in arrivo un aggiornamento per il selettore di emoji, GIF e adesivi

La tastiera Gboard di Google è al centro di un imminente aggiornamento che mira a migliorare l’esperienza degli utenti nel selezionare emoji, GIF e adesivi. Questa modifica si presenta come un vero e proprio restyling, volto a rendere l’interfaccia più moderna e intuitiva. Con l’ultima beta, sia per telefoni che per tablet Pixel, gli utenti possono anticipare una serie di novità che potrebbero ben presto diventare standard anche nella versione stabile dell’app.

Nuovo design del selettore di emoji

Una delle principali innovazioni apportate a Gboard riguarda l’eliminazione della pagina “Tutti”, che precedentemente mostrava le emoji recentemente utilizzate, le creazioni provenienti da Emoji Kitchen e le GIF. Con il nuovo design, il selettore di emoji si riduce nell’elemento essenziale, presentando invece un’interfaccia più snella con codice essenziale. Nella barra inferiore, ora ci sono pulsanti più grandi e arrotondati per emoji, GIF, adesivi e emoticon, tutti facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

Miglioramenti visivi e funzionali

Oltre all’aggiornamento della barra inferiore, il design rinnovato elimina il background della barra degli strumenti superiore. Sebbene queste modifiche possano sembrare minori, contribuiscono a dare alla tastiera un aspetto più contemporaneo e in linea con le tendenze di design attuali, come quelle previste con Android 16. I nuovi pulsanti arrotondati e rettangolari garantiscono anche zone di tocco più ampie, migliorando così l’usabilità dell’intera applicazione.

Anche se non ci sono notizie ufficiali su una data di rilascio definitiva, gli aggiornamenti nella beta di Gboard indicano un continuo impegno da parte di Google nel migliorare le esperienze di scrittura e comunicazione degli utenti.

Prossimi aggiornamenti in vista

Le innovazioni non si fermano qui. Google ha in programma anche di introdurre una nuova forma di design per i tasti della tastiera, un cambiamento che era già stato anticipato nei test avviati a marzo. Questo non è solo un semplice aggiornamento estetico, ma una revisione del modo in cui gli utenti interagiscono con la tastiera. Sarà presto possibile inserire simboli con un gesto rapido, semplicemente inclinando i tasti, rendendo la scrittura ancor più veloce e intuitiva.

Questi cambiamenti promuovono un’evoluzione costante di Gboard, confermando l’impegno di Google nel fornire strumenti sempre più performanti e in linea con le esigenze degli utenti. Chi utilizza Gboard può dunque anticipare con entusiasmo il futuro della tastiera, che promette funzionalità migliorate e un’ergonomia d’uso decisamente affinata.