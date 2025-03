Gboard: i nuovi pulsanti “Annulla” e “Ripeti” ora disponibili per tutti gli utenti

La tastiera Gboard di Google continua a evolversi, con novità che promettono di migliorare l’esperienza di digitazione per milioni di utenti Android e iOS. Dopo un periodo di prova riservato a un numero limitato di beta tester, i pulsanti “Annulla” e “Ripeti” sono ora accessibili a tutti. Questa funzione, attesa da molti, consente di gestire le azioni di scrittura in modo più fluido ed efficace.

Novità della Gboard: funzionamento e vantaggi

La Gboard ha recentemente introdotto importanti aggiornamenti, tra cui i pulsanti “Annulla” e “Ripeti”. Questi comandi offrono un modo semplice per gestire le correzioni durante la digitazione, con un’implementazione che si integra perfettamente nella riga dei suggerimenti. L’idea di avere accesso a questi tasti direttamente nella tastiera permette di correggere errori o ripristinare testi cancellati senza dover ricorrere a complicate operazioni.

Con la versione 15.0 della Gboard, gli utenti possono finalmente beneficiare di un uso pratico di queste scorciatoie. Gli errori di battitura, siano essi piccoli come lettere o più grandi come parole intere, possono ora essere annullati o ripristinati con un semplice tocco. Un aspetto interessante di questa funzionalità è la conservazione della memoria delle azioni durante la sessione di utilizzo dell’app. Tuttavia, attenzione: chiudendo completamente l’app, questa memoria viene ripristinata, rendendo necessarie ulteriori attenzioni in caso di errori ripetuti.

Come aggiornare o scaricare la Gboard

Per coloro che desiderano usufruire delle ultime funzionalità della Gboard, il processo di aggiornamento è semplice e rapido. Basta accedere al Google Play Store, cercare l’app Gboard e scegliere tra “Installa” o “Aggiorna” a seconda che si tratti della prima installazione o di un aggiornamento. Soccombere al fascino delle novità non è mai stato così facile: in pochi passaggi, gli utenti possono assicurarsi di avere accesso alle ultime innovazioni rilasciate dal team di Google.

Se invece si è curiosi di provare funzionalità ancora non ufficialmente rilasciate, esiste la possibilità di iscriversi al Programma Beta della Gboard. Tramite questo programma, è possibile accedere a versioni preliminari della tastiera e testare nuove opzioni prima che vengano rese disponibili al pubblico generale. La registrazione è semplice, ma nel caso il programma fosse già al completo, si può sempre optare per l’installazione manuale attraverso file APK non ufficiali. Risorse come APK Mirror possono fornire questi file, rendendo più flessibile l’accesso alle versioni più recenti.

Con questi cambiamenti, Gboard continua a posizionarsi come una delle tastiere più versatili e innovative disponibili sul mercato, mantenendo il passo con le esigenze degli utenti moderni. La facilità d’uso e le nuove funzionalità sottolineano l’impegno di Google nel migliorare costantemente l’esperienza d’uso delle sue applicazioni.