Gboard: Google introduce una nuova tastiera con tasti più arrotondati, utenti insoddisfatti

Google ha recentemente apportato una modifica al design dell’app Gboard, suscitando parecchie reazioni da parte degli utenti. In particolare, alcuni hanno notato che i tasti sulla loro tastiera hanno assunto una forma più arrotondata. Questa novità è stata implementata nella beta più recente, ma non è piaciuta a tutti. Molti utenti si sono espressi negativamente a riguardo, condividendo screenshot e commenti sulle piattaforme social.

L'aspetto dei nuovi tasti

Le immagini condivise su Reddit e X mostrano chiaramente l'evoluzione del design dei tasti, passando da una forma rettangolare a una più simile a pillole o, in alcuni casi, circolari. Questo cambiamento non è uniforme tra i vari dispositivi, e non tutti gli utenti hanno ricevuto le modifiche allo stesso modo. Alcuni continuano a visualizzare i tasti rettangolari, mentre per altri la novità è già attiva.

Aggiornamenti sulla versione beta

Attualmente, la modifica fa parte della versione beta di Gboard . Gli utenti che si sono trovati a dover affrontare questo nuovo design possono disabilitare i bordi dei tasti per un aspetto più pulito. Per doverlo fare, è possibile navigare nel menù delle impostazioni di Gboard, selezionare l'opzione Tema, scegliere un tema di interesse e infine attivare o disattivare l'opzione "Bordi tasti" in un popup successivo.

Reazioni e futuro del design

Nonostante questa possibilità di modifica, rimuovere i bordi non è una soluzione ideale per chi preferisce la forma originale dei tasti. Sfortunatamente, al momento non esiste un'opzione per tornare alla forma rettangolare, e non è chiaro se Google prevede di includere questa possibilità in un'eventuale futura release. Poiché questo update non è ancora stato implementato nella versione stabile dell'app, gli utenti sperano che Google prenda in considerazione un possibile dietrofront, visto il generale malcontento.

Comunicazioni e feedback

Google incoraggia gli utenti a condividere i propri feedback. Coloro che desiderano esprimere la loro opinione o segnalare problemi possono contattare il team per ricevere assistenza. È possibile inviare un’email al supporto all'indirizzo news@androidauthority.com, scegliendo di rimanere anonimi o di ricevere il credito per le informazioni fornite. La comunicazione degli utenti è fondamentale per guidare le future scelte del design e dell'usabilità dell'app.

Queste reazioni indicano chiaramente che il cambiamento del design ha suscitato un dibattito vivace, e Google dovrà tenere in considerazione il feedback dei propri utenti per migliorare l'esperienza complessiva di utilizzo di Gboard.