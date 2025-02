Garmin Tactix 8: la nuova era degli sportwatch per avventure strategiche

Garmin ha lanciato oggi la serie Tactix 8, un'innovativa proposta di sportwatch all'insegna della tecnologia e della funzionalità. Questi orologi, che sostituiscono i modelli precedenti usciti nel 2023, si rivolgono a un pubblico specifico, ossia coloro che praticano attività ad alta intensità e con un focus strategico. La serie comprende tre varianti, ognuna con caratteristiche uniche e specifici utilizzi, ideali per gli amanti delle sfide outdoor.

Design e varianti del Garmin Tactix 8

La nuova linea Garmin Tactix 8 si distingue per le sue due misure di cassa: 47 mm e 51 mm. Quest'ultima offre due tipologie di schermo, AMOLED e MiP, con l’opzione di ricarica solare per i più avventurosi. La versione da 47 mm pesa 73 grammi e presenta esclusivamente un display AMOLED, mentre il modello più grande può vantare un display con una risoluzione e qualità superiori. Gli schermi AMOLED sono protetti da lenti in cristallo zaffiro, garantendo resistenza e durata nel tempo.

Le casse di Garmin Tactix 8 sono realizzate con materiali robusti, tra cui il titanio per la lunetta e una plastica resistente per il corpo. Inoltre, la certificazione di resistenza militare MIL-STD-810 è un chiaro segno della robustezza di questi dispositivi, in grado di resistere a urti, temperature estreme e immersioni fino a 40 metri. Queste caratteristiche rendono il Garmin Tactix 8 un compagno ideale per escursioni, sport acquatici e altre attività all'aperto.

Specifiche tecniche e funzionalità avanzate

Il Garmin Tactix 8 offre schermi touchscreen da 1,4 pollici con risoluzioni differenti: la versione AMOLED ha 454 x 454 pixel, mentre quella MiP presenta una risoluzione di 280 x 280 pixel. I sensori presenti nello smartwatch sono numerosi e all’avanguardia, tra cui il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen 5, saturimetro, giroscopio e bussola. Questo permette agli utenti di monitorare una vasta gamma di dati relativi alla loro attività fisica e alla salute in tempo reale.

In termini di geolocalizzazione, il Tactix 8 supporta diversi sistemi, tra cui GPS, GLONASS e Galileo, garantendo un'accurata localizzazione in ogni contesto. La presenza di 32 GB di memoria interna e la connettività wireless tramite Bluetooth e Wi-Fi rappresentano ulteriori punti a favore di questo dispositivo. Inoltre, per la prima volta, gli sportwatch di Garmin sono equipaggiati con microfoni e altoparlanti, consentendo di rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio.

Funzionalità software e utilizzi specifici

Le funzionalità software del Garmin Tactix 8 sono pensate per gli sportivi e per chi cerca un gadget versatile nelle attività strategiche. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di monitorare il rucking, un tipo di allenamento che coinvolge la camminata con uno zaino pesante, comune nelle forze armate. Inoltre, il modello Elite include strumenti avanzati di analisi balistica, ideali per le sessioni al poligono.

Non meno rilevante è la preparazione per le immersioni. Questo smartwatch fornisce informazioni dettagliate su tempi di discesa e risalita, oltre a possedere opzioni per orientarsi in profondità. Le mappe TopoActive integrate offrono informazioni geografiche dettagliate, e con l’abbonamento a Outdoor Maps+ si possono ottenere ulteriori contenuti esclusivi.

Prezzi e disponibilità sul mercato

La presentazione ufficiale del Garmin Tactix 8 ha avuto luogo oggi, 13 febbraio 2025, e i modelli saranno acquistabili dal 21 febbraio prossimo sia sul sito ufficiale di Garmin che presso rivenditori autorizzati. I prezzi varieranno a seconda delle specifiche e varianti, assicurando che gli appassionati di sport e avventure hanno diverse opzioni a disposizione per scegliere il dispositivo più adatto alle loro esigenze.

Con l'arrivo della serie Tactix 8, Garmin si conferma protagonista nel settore degli sportwatch, offrendo prodotti tecnicamente avanzati e progettati per affrontare le sfide più impegnative in modo efficace e sicuro.