Garmin annuncia il nuovo aggiornamento di marzo 2025 per smartwatch e ciclocomputer

Negli ultimi giorni, Garmin ha ufficializzato il rilascio del primo sostanzioso aggiornamento dell’anno, una novità attesa da appassionati e sportivi. Questo feature update di marzo 2025 introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per diversi modelli di smartwatch e ciclocomputer, rendendo il dispositivo ancora più utile e versatile. Scopriamo nel dettaglio quali novità sono state introdotte e come procedere per l’installazione.

Dettagli sull'aggiornamento

L’aggiornamento di marzo si presenta come un significativo feature update, un appuntamento trimestrale caratterizzato dall’aggiunta di nuove opzioni per i dispositivi Garmin. Questo aggiornamento interessa non solo gli smartwatch, ma anche i ciclocomputer, permettendo così a una vasta gamma di utenti di beneficiare delle novità. Tra i modelli aggiornati figurano le serie Fenix 7, Fenix 8, Epix , Enduro 2 e 3, Vivoactive 5, Venu 3, e Forerunner 265, 965, 255, 955 e 165. Nella categoria dei ciclocomputer, troviamo il Garmin Edge 540, 840, 1040, 1050 ed Explore 2.

Come evidenziato dall’azienda, le novità principali introdotte con questa versione riguardano principalmente gli smartwatch più avanzati, in particolare le serie Fenix 8, E e Enduro 3. Le funzionalità disponibili possono variare in base all'età del dispositivo e alla sua tipologia, ma il focus rimane sull'offrire aggiornamenti preziosi per migliorare l’esperienza dell’utente.

Novità principali introdotte

Le nuove funzionalità introdotte da Garmin riguardano diversi aspetti dell’attività fisica. Un’aggiunta significativa è rappresentata dagli allenamenti di forza, disponibili per gli utenti che seguono i programmi di Garmin Coach, il noto strumento che supporta la creazione di piani di allenamento personalizzati per corsa e ciclismo. Questa funzione aiuterà gli atleti a integrare sessioni di allenamento di potenza, sia in palestra che con esercizi a corpo libero.

Un'altra novità è il sistema Passcode, che permette di mettere in sicurezza il proprio smartwatch. Questo codice PIN serve a proteggere i dati in caso di furto o smarrimento del dispositivo. Sebbene questo sistema sia progettato per prevenire accessi non autorizzati, può anche essere configurato per bloccare automaticamente l'orologio quando viene tolto dal polso.

Un’ulteriore funzionalità è il Body Battery TrueUp, che migliora il monitoraggio dell'energia corporea. Questa nuova opzione sincronizza i dati tra diversi dispositivi Garmin, fornendo informazioni più precise sulla riserva energetica dell’utente durante la giornata, tenendo conto di stress fisico e mentale, oltre ai periodi di riposo.

Garmin non si è fermata qui; l'aggiornamento include anche miglioramenti alla tastiera digitale. Infatti, ora gli utenti possono contare su un sistema predittivo e di correzione automatica, nonché su nuove opzioni di layout, tra cui QWERTY ed emoji, che semplificano la comunicazione attraverso messaggi e la navigazione nel sistema.

Infine, per quanto riguarda gli allenamenti, sono stati implementati aggiornamenti al punteggio di esecuzione, fornendo analisi più accurate delle prestazioni in corsa e ciclismo, disponibili già sui modelli più recenti.

Come installare il feature update

L'installazione del nuovo feature update è piuttosto semplice. Per ricevere l’aggiornamento, gli utenti devono seguire le istruzioni fornite dalle notifiche visualizzate sull'app Garmin Connect oppure direttamente sul smartwatch o ciclocomputer. Queste notifiche dovrebbero già essere disponibili per la maggior parte dei dispositivi.

Se per qualsiasi motivo un utente non ha ricevuto l’aggiornamento, può controllare la sezione "Aggiornamento Software" nel menu Impostazioni del dispositivo. Alternativamente, è possibile collegare il dispositivo a un computer tramite USB e utilizzare il software Garmin Express per cercare nuovi aggiornamenti. Ciò garantisce che ogni utente possa accedere tempestivamente a tutte le nuove funzionalità offerte da Garmin.

In questo contesto, il Garmin Venu 3 si distingue come uno dei dispositivi aggiornati, continuando la tradizione dell’azienda di garantire prodotti sempre all'avanguardia e al passo con le esigenze degli utenti.