Garmin aggiorna i suoi smartwatch: novità per Venu 3 e Vivoactive 5

Garmin ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento software per i suoi smartwatch Venu 3, Venu 3S e Vivoactive 5, migliorando così alcune delle loro funzionalità. Questo aggiornamento arriva a pochi giorni dal rilascio di un corposo pacchetto di novità, rendendo ancor più performanti i dispositivi della casa. Il software, identificato dalla versione 13.19, apporta miglioramenti significativi, in particolare per l’interazione con gli assistenti vocali. I possessori di questi smartwatch possono aggiornare facilmente il proprio dispositivo, seguendo alcune semplici istruzioni.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Aggiornamenti e miglioramenti software

Il nuovo aggiornamento, che risulta meno corposo rispetto al precedente, porta con sé miglioramenti mirati alle interazioni vocali. In particolare, l’assistente vocale per smartphone Android, che consente l’uso di Google Assistant o Samsung Bixby direttamente dallo smartwatch, riceve una serie di miglioramenti. Questa funzionalità è particolarmente utile per gestire chiamate e rispondere a messaggi. Tuttavia, è importante notare che Garmin Vivoactive 5 non possiede questa funzione, sebbene sia stata menzionata nel changelog. Nonostante questa omissione, il changelog include anche la risoluzione di un problema che impediva l’eliminazione dei messaggi alla scadenza di un timer con l’opzione di ripetizione attivata, una miglioria ben accolta da chi utilizza frequentemente questa funzione.

Procedura di installazione dell’aggiornamento

Per procedere all’installazione dell’aggiornamento sulle varianti Garmin Venu 3 e Vivoactive 5, gli utenti possono sfruttare due modalità: la prima è quella automatica, che richiede semplicemente di avere il dispositivo connesso a una rete Wi-Fi conosciuta. In questo caso il download e l’installazione avverranno in background, senza necessità di intervento manuale. La seconda opzione prevede di seguire le notifiche di aggiornamento provenienti dall’app Garmin Connect o direttamente dallo smartwatch.

È importante sottolineare che, visto il recente rilascio dell’update, non tutti gli utenti potrebbero riceverlo contemporaneamente. In caso di mancata ricezione della notifica, è possibile comunque controllare la disponibilità dell’aggiornamento direttamente dallo smartwatch. Accedendo alla sezione “Aggiornamento Software” nel menu “Impostazioni” all’interno della pagina “Sistema”, si potrà verificare la presenza di nuove versioni disponibili. Un’alternativa per aggiornamenti è quella di collegare il proprio smartwatch a un computer tramite USB e utilizzare il software Garmin Express per effettuare manualmente la ricerca di aggiornamenti.