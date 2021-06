Sul web compare un gaming phone ASUS con marchio Snapdragon

Verso la fine dello scorso anno un’indiscrezione riferiva di una collaborazione di Qualcomm con Asus per realizzare dei nuovi gaming phone con il marchio del famoso produttore statunitense. Dopo qualche mese pare che lo smartphone in questione abbia fatto la sua prima comparsa online.

Come riportato anche dall’ormai celebre forum di sviluppatori XDA, l’ente di regolamentazione cinese TENAA ha pubblicato immagini che mostrano un telefono Asus con marchio Snapdragon. In una di queste immagini si vede un telefono con il logo Asus nella parte inferiore della cover posteriore, con il nome e il logo Snapdragon al centro.

Sembra anche che il telefono sia dotato di uno scanner di impronte digitali posteriore, anche se l’archiviazione elenca chiaramente un sensore in-display.

Il fascicolo normativo mostra anche diverse specifiche, tra cui uno schermo OLED da 6,78 pollici, un processore octa-core da 2,84 GHz (l’impressione è che si tratti dell’ottimo Snapdragon 888), una capacità della batteria di 3.840 mAh (che sembra piccola considerando le dimensioni del display), 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Sul retro dovrebbe essere posizionata una tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore principale da 64 MP. Sul davanti troveremo invece una fotocamera da 12 MP. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 11.

Come precisato da XDA, il numero di modello ASUS_I007D corrisponde al dispositivo con nome in codice VODKA che era stato individuato lo scorso marzo proprio dagli sviluppatori del famoso forum nel codice sorgente del kernel dell’ASUS ROG Phone 5. Oltre a VODKA, XDA aveva scoperto l’esistenza di due nuovi dispositivi con nome in codice SAKE e PICASSO, che in seguito sono stati lanciati rispettivamente come ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip. Proprio questo aspetto suggerisce che VODKA (ASUS_I007D) possa far parte della serie ZenFone 8.

Fonte Android Authority