GameStop affronta problemi per le prenotazioni del Nintendo Switch 2: caos online alle vendite

Le prenotazioni online per il Nintendo Switch 2 su GameStop sono state disponibili da oggi alle 17:00 ora italiana, ma il lancio si è rivelato problematico per molti utenti. Proprio come è accaduto con altri rivenditori nelle ore precedenti, la situazione ha subito evidenziato una serie di difficoltà tecniche che hanno causato disagi a chi voleva assicurarsi la console.

Difficoltà tecniche e messaggi di errore

All’orario di partenza delle prenotazioni, la pagina di GameStop si è rivelata un vero e proprio campo di battaglia per gli utenti. Molti visitatori del sito hanno segnalato problemi immediati; infatti, la pagina ha mostrato frequentemente messaggi di errore come “Oops…Qualcosa è andato storto” e l’inevitabile tasto di aggiornamento. Molti degli utenti, incluso il personale di The Verge, hanno notato che il servizio Cloudflare segnalava vari problemi, con errori che indicavano che il “server web è inattivo” e che il sito viveva un “problema di gateway”.

Alcuni fortunati riuscivano a visualizzare sporadicamente le offerte per il pacchetto Nintendo Switch 2 insieme a Mario Kart World, ma il pulsante per la prenotazione risultava disabilitato. Un altro collega è riuscito a caricare la versione della console senza il bundle, ma il pulsante di prenotazione era sostituito da una scritta “non disponibile”.

Malfunzionamenti sull’app mobile

Non solo il sito web, ma anche l’app mobile di GameStop ha mostrato malfunzionamenti significativi. Gli utenti hanno condiviso esperienze simili, trovandosi faccia a faccia con messaggi di errore ogni volta che tentavano di accedere alle prenotazioni. Questo ha reso la già frenetica situazione ancora più frustrante, dato che molti preferiscono utilizzare gli smartphone per comodità durante eventi di grande ritardo come questi.

La frustrazione cresce ogni minuto mentre i fan della Nintendo cercano di prenotare il loro tanto atteso Switch 2, e le problematiche riscontrate non fanno altro che aumentare l’ansia per il lancio della nuova console.

Sviluppi imminenti

Il mondo dei videogiochi è in attesa di aggiornamenti, e le speranze sono che GameStop riesca a risolvere rapidamente questi problemi tecnici per permettere a tutti gli appassionati di assicurarsi la loro copia del Nintendo Switch 2. Per ora, molti restano in attesa di sviluppi futuri, mentre il nervosismo per un nuovo lancio videoludico aumenta fra i fan e le testate del settore.

Rimanete sintonizzati per ulteriori notizie su questa situazione in evoluzione.