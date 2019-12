The Game Awards 2019: Sekiro vince il premio di Gioco dell’Anno

Si è tenuta a Los Angeles l’ultima edizione dei The Game Awards 2019 vale a dire la cerimonia degli Oscar per l’industria dei videogiochi. Durante la cerimonia vengono premiati i videogiochi più rappresentativi dell’anno in diverse categorie, ma in programma ci sono stati anche diversi annunci, le World Premiere delle future produzioni e i trailer dei giochi più attesi.

Game Awards 2019

La cerimonia Game Awards 2019 è stata un evento molto ricco di colpi di scena, di novità e di importanti rivelazioni, tra tutte la presentazione da parte di Microsoft della sua prossima Xbox, che si chiamerà Xbox Serie X.

Il titolo più atteso era quello di Game of the Year GOTY2019 che tra i candidati vedeva: The Outer Worlds, Death Stranding, Super Smash Bros, Ultimate, Control, Resident Evil 2 e Sekiro: Shadows Die Twice.

Quest’anno la cerimonia ha visto un vincitore a sorpresa Sekiro: Shadows Die Twice, il videogioco di Hidetaka Miyazaki e del suo team From Software che si porta a casa il premio come GOTY2019 ma anche il titolo di miglior ″Action/Adventure Game″.

In molti, però, si aspettavano la vittoria di Death Stranding che comunque ha vinto il premio come miglior ″Game Direction″ e ″Score and Music″ che sarebbe l’equivalente dell’oscar per la colonna sonora. Anche il premio “Best performance” è stato vinto da Death Stranding grazie all’ottimo lavoro svolto da Madds Mikkelsen.

Disco Elysium è il gioco che ha ottenuto il maggior numero di titoli, portando a casa i seguenti premi: ″Fresh Indie Game″, “Independent game”, “Narrative” e “Role-Playing Game”.

Per la categoria “Esports Game of the Year“, invece, ha vinto League of Legends che è stato protagonista anche del Best Esports Event: il League of Legends World Championship 2019.

Per la categoria “Mobile Game” vince Call of Duty Mobile, mentre una menzione speciale va anche a Fire Emblem Three Houses, gioco che vince i premi: “Player’s choice” e “Strategy game”.

Questi sono i premi assegnati durante la cerimonia, voi cosa pensate di queste premiazioni? Avreste assegnato i premi a giochi diversi?

Fonte imore