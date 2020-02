Galaxy Z Flip: ecco un primo video “hands on” di come sarà il dispositivo

Sono già trapelati diversi rendering e anche qualche immagine del nuovo Galaxy Z Flip che verrà presentato tra pochi giorni da Samsung.

Ora però possiamo mostrarvi anche un primo video reale del prossimo smartphone pieghevole della Samsung.

Quasi tutto quello che c’era da sapere sul nuovo pieghevole della Samsung è già trapelato online da diverse indiscrezioni. Sappiamo già che il dispositivo è molto compatto e da aperto il display, chiamato Infinity Flex, ha una diagonale di 6,7″, una risoluzione FHD 1080p e supporta l’HDR10+.

Galaxy Z Flip sembra studiato per un pubblico femminile: la sua forma e le sue dimensioni da chiuso ricordano, infatti, la trousse da trucco.

Sembra, inoltre, che siano state progettati dei particolari che rendono il dispositivo adatto alla fotografia per i social come Instragram. Tra i dettagli noti sappiamo che la fotocamera frontale da 10 MP e con autofocus sarà integrata nel display.

Galaxy Z Flip: video “hands on”

Questo primo video ″hands on″ ci mostra attraverso una breve clip Galaxy Z Flip aprirsi e poi richiudersi. È Ben Geskin tramite Twitter a condividere questo breve video del telefono: l’apertura funziona esattamente come i vecchi telefoni a conchiglia e nella clip si nota come basta inserire il pollice nello spazio tra i due pannelli per aprire con facilità il dispositivo.

L’apertura e la chiusura sembrano avvenire in maniera rapida e scorrevole. Come vi avevamo già comunicato il telefono si potrà aprire non solo a 180°, ma anche a 90° per poter essere comodamente appoggiato sul tavolo.



Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Il display secondario sarà un Super AMOLED con Always-On, 1,06″, 300 x 116 pixel, rivestito da Gorilla Glass 6. Sembra confermata anche la presenza di due fotocamere posteriori, entrambe da 12 MP.

Sugli angoli sembra siano presenti delle protezioni, dei paraurti in plastica, che avevamo già notato da rendering, e che conferiscono maggiore protezione al dispositivo.

Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy Z Flip l’11 febbraio al suo evento Unpacked a San Francisco. Si prevede che il telefono arriverà sul mercato attorno al 14 febbraio per circa $ 1.500.

Fonte Sammobile