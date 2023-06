Galaxy Z Fold 5, poche novità: delusi anche i dipendenti Samsung

I fan di Samsung non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio sui due nuovi pieghevoli dell’azienda, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, stando alle indiscrezioni trapelate finora, sembra proprio che il Galaxy Z Fold 5 arrivi come un ‘piccolo’ aggiornamento rispetto al suo predecessore. Un aspetto che gli stessi dipendenti Samsung non hanno molto gradito.

Il Galaxy Z Fold 4 è uno dei migliori telefoni pieghevoli in circolazione, ma i seguaci di Samsung si aspettavano un ulteriore miglioramento con l’arrivo del nuovo prodotto. Tuttavia, il foldable dovrebbe avere quasi lo stesso design del Fold 4 e potrebbe non avere uno schermo di copertura più grande da 6,6 pollici, come invece trapelato in alcune fughe di notizie. E non è tutto, dato che il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe anche ereditare le specifiche della fotocamera e della batteria del modello uscente.

Il famoso leaker Ice Universe afferma che alcuni dipendenti Samsung hanno espresso tutta la loro delusione per questo design e sono arrivati ​​al punto di affermare che il Fold 5 non è nemmeno degno di essere chiamato “Fold 4s”.

Anche altri particolari emersi in queste ultime settimane non sono piaciuti ai fan. Ad esempio, pare che la nuova cerniera a goccia d’acqua non ridurrà la piega e potrebbe anche influire sul meccanismo di arresto libero. Infine, è poco probabile che il nuovo pieghevole abbia uno scomparto per la S Pen.

Tuttavia ci sono anche buone notizie, come ad esempio il fatto che il Galaxy Z Fold 5 sarà alimentato dall’eccellente chip Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe anche garantire un aumento della durata della batteria. Infine, il dispositivo potrebbe essere il primo telefono pieghevole Samsung con resistenza alla polvere.