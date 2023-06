Galaxy Z Fold 5, nessuno spazio con la piega: l’immagine conferma

Dovrebbe mancare meno di un mese al lancio dei due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Nelle scorse ore il sito My Smart Price ha svelato un banner promozionale del Galaxy Z Fold 5 che consente di dare un primo sguardo ufficiale al nuovo foldable. Va tuttavia detto che il noto leaker Ice Universe sostiene che Samsung ha “abbellito il prodotto” e che il “vero” Fold 5 non è così sottile come emerge nell’immagine.

Come indicato già in molte indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 5 sembra un aggiornamento molto modesto rispetto al Fold 4. Tuttavia, Samsung sembra aver apportato un cambiamento importante: il prossimo pieghevole utilizzerà infatti una nuova cerniera a goccia d’acqua che consentirà al telefono di piegarsi in modo piatto.

Quando il Fold 4 è piegato si forma un piccolo spazio a forma di cuneo tra le due metà. La nuova cerniera del Fold 5 sembra aver risolto questo problema. L’immagine promozionale trapelata mostra un telefono che si piega senza lasciare alcuno spazio in mezzo. Una scelta che non solo riesce a conferire un aspetto raffinato e più sottile, ma probabilmente permetterà agli utenti di tenere molto più facilmente il telefono in mano.

Nell’immagine il Galaxy Z Fold 5 compare nella tonalità azzurra, senz’altro molto elegante. Oltre a questa colorazione, il telefono sarà presumibilmente disponibile in nero, beige e forse anche platino. L’immagine trapelata suggerisce anche che il telefono avrà cornici più sottili.

Il Galaxy Z Fold 5 verrà quasi certamente alimentato con lo stesso chip Snapdragon 8 Gen 2 della serie Galaxy S23; inoltre, il foldable dovrebbe anche essere resistente alla polvere e sarà più leggero rispetto al predecessore. Anche il nuovo pieghevole avrà il supporto per la S Pen, ma non avrà uno scomparto per lo stilo.