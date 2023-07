Galaxy Z Fold 5, le immagini confermano: chiusura senza spazio

Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 durante l’evento Galaxy Unpacked in programma il 27 luglio. Prima della presentazione ufficiale è trapelata la prima serie di immagini del Galaxy Z Fold 5, dove spiccano la nuova cerniera del telefono e il layout della fotocamera posteriore.

Le immagini del Galaxy Z Fold 5, pubblicate dal leaker Ahmed Qwaider, rivelano come non ci sia alcuno spazio tra le due metà pieghevoli del telefono, a differenza di quanto visto con i precedenti dispositivi Galaxy Z Fold. Il telefono ha un altoparlante, una porta USB di tipo C e un microfono nella parte inferiore, mentre in alto sono posizionati tre microfoni e un altoparlante. Quindi, in totale, il nuovo pieghevole di Samsung sembra avere un altoparlante stereo e quattro microfoni.

In questi ultimi mesi sono trapelate diverse voci che volevano Samsung pronta a sviluppare una nuova cerniera a forma di goccia d’acqua per Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. Una soluzione che potrebbe essere simile alle cerniere a forma di goccia d’acqua che si trovano all’interno di telefoni pieghevoli di nuova generazione di alcuni brand come Huawei, OPPO, Vivo e Xiaomi. Questa idea consente di rimuovere lo spazio tra le due metà pieghevoli di un telefono e di ridurre la piega sullo schermo interno.

Il Galaxy Z Fold 5, stando alle ultime immagini, dovrebbe arrivare con tre fotocamere posteriori come il Galaxy Z Fold 4. Tuttavia, Samsung ha cambiato la posizione del flash LED, che ora è posizionato sul lato destro dei sensori della fotocamera. Molto probabilmente il Galaxy Z Fold 5 avrà una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Stando a quanto trapelato finora, il nuovo pieghevole del colosso di Seul avrà anche un display esterno Super AMOLED da 6,2 pollici a 120 Hz e uno schermo Super AMOLED pieghevole interno da 7,6 pollici con refresh rate a 120 Hz. Inoltre, il prodotto sarà alimentato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, accompagnato a 12 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione. Il telefono potrà infine contare su una batteria da 4.400 mAh e una ricarica rapida da 25 W, oltre ad una ricarica wireless veloce.