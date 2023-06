Galaxy Z Fold 5, la luminosità del display resterà la stessa

Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale del Galaxy Z Fold 5 e in queste settimane che precedono l’evento Unpacked stanno emergendo molti dettagli che riguardano il nuovo pieghevole. Un riepilogo delle specifiche pubblicato dal leaker @AhmedQwaider888 ci ricorda diverse caratteristiche hardware del dispositivo in arrivo e sembra anche rivelare almeno un dettaglio in più riguardante la luminosità del display pieghevole.

Lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici del Galaxy Z Fold 5 avrà una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz e raggiungerà 1.200 nit di luminosità, proprio come il Galaxy Z Fold 4. Anche le dimensioni e il comparto foto non dovrebbero subire variazioni. Il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe arrivare con un sensore primario da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP e un ultra grandangolare da 12 MP. Il pieghevole nasconde una fotocamera sotto il display da 4 MP, mentre il Cover Screen ha un sensore selfie da 10 MP incorporato.

Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una doppia batteria da 4.400 mAh con ricarica da 25 W, simile al Galaxy Z Fold 4, anche se in questo caso le batterie saranno più facili da sostituire. Fortunatamente alcuni aspetti della serie Galaxy Z Fold sono cambiati in meglio. Il prossimo foldable sarà infatti alimentato con l’eccellente chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che dovrebbe fornire un aumento delle prestazioni di CPU, GPU e NPU rispettivamente del 19%, 25% e 30%.

Questo SoC è avvolto in un corpo pieghevole tenuto insieme da una cerniera migliorata, che consentirà al telefono di piegarsi in piano e offrirà un’esperienza di modalità Flex superiore al predecessore. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, il telefono dovrebbe anche avere una resistenza alla polvere. Per tutti gli altri dettagli non resta che attendere la presentazione, che avverrà quasi certamente il 27 luglio.