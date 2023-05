Galaxy Z Fold 5, ecco il design: spicca una modifica (ma è l’unica)

Tra i prodotti di Samsung maggiormente attesi dai fan c’è sicuramente il Galaxy Z Fold 5, il telefono pieghevole che arriverà in estate (presumibilmente tra la fine di luglio e l’inizio di agosto) assieme all’altro foldable, il Galaxy Z Flip 5. Proprio nelle scorse ore è trapelata online quella che pare essere una custodia protettiva trasparente progettata per il prossimo Galaxy Z Fold 5, che somiglia alla custodia del Galaxy Z Flip 5 emersa la scorsa settimana.

La cover rivela che il colosso di Seul non sembra intenzionato a introdurre cambiamenti significativi in termini di design. L’unica modifica evidente è lo spostamento del ritaglio per il flash LED dalla parte inferiore del modulo della fotocamera a un lato. Questo aspetto suggerisce che l’alloggiamento della fotocamera del Galaxy Z Fold 5 potrebbe non essere posizionato così in alto come invece lo vediamo sul Galaxy Z Fold 4; in alternativa, il trasferimento del flash LED potrebbe aver lasciato spazio sufficiente per un altro modulo.

Come accennato questa dovrebbe essere l’unica modifica di rilievo in termini estetici, ma ciò non significa che il Galaxy Z Fold 5 non sarà comunque un dispositivo di grande livello. Il nuovo pieghevole presenterà comunque delle novità molto interessanti che non emergono nelle foto rese pubbliche dal noto leaker Ice Universe. Molto probabilmente il Galaxy Z Fold 5 arriverà sul mercato con un nuovo design della cerniera, che consentirà al device di chiudersi perfettamente in piano, senza lasciare uno spazio tra le sue due metà.

Questa cerniera farà in modo che il design del nuovo telefono assomigli maggiormente a un libro e favorirà un profilo più sottile. È un passo importante nell’evoluzione della serie, dato che Z Fold 4 ha un profilo di 15,8 mm di spessore. Samsung dovrebbe poi migliorare anche altri aspetti del telefono, comprese le prestazioni e la qualità dei display. Non sono invece previsti grandi aggiornamenti dal punto di vista del comparto foto.