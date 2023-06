Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, Samsung li lancerà a prezzi contenuti

I fan di Samsung attendono con grande entusiasmo l’arrivo dei due nuovi pieghevoli dell’azienda, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. I due foldable arriveranno alla fine di luglio, ma nel frattempo sono già trapelate diverse indiscrezioni. Stando a quanto emerso, il Galaxy Z Fold 5 presenterà poche novità rispetto al Fold 4, anche sul piano hardware: per questo Samsung sta pensando di proporre questo device ad un prezzo più contenuto.

Il prezzo di partenza del Galaxy Z Fold 4 era di 1.879 euro per la variante con più memoria e anche il Pixel Fold viene venduto a 1.799 euro. Per evitare che gli utenti arrivino a ‘snobbare’ il Galaxy Z Fold 5 la società sudcoreana pare abbia deciso di abbassare il prezzo di questo prodotto, come riportato anche dal leaker di Twitter @Tech_Reve.

Le indiscrezioni delle ultime settimane riportano che il Fold 5 avrà una nuova cerniera, offrirà un’ottima resistenza alla polvere, presenterà la stessa risoluzione ma nuovi sensori della fotocamera e sarà alimentato con il chip Snapdragon 8 Gen 2 personalizzato che probabilmente andrà anche ad aumentare la durata della batteria, oltre a migliorare le prestazioni.

Dato che il Fold 4 è già uno dei migliori telefoni pieghevoli, questi ulteriori miglioramenti faranno in modo che il Galaxy Z Fold 5 sia davvero un prodotto di livello assoluto. Tuttavia serve un prezzo molto conveniente per convincere gli utenti a puntare sul nuovo foldable. Stesso discorso per il Galaxy Z Flip 5, che dovrebbe arrivare sul mercato allo stesso prezzo del modello uscente (proposto a 1.149 euro per la variante base da 8/128 GB) se non qualcosa in meno. I miglioramenti previsti sono più o meno gli stessi: una nuova cerniera, la resistenza alla polvere e ovviamente Snapdragon 8 Gen 2, oltre a uno schermo frontale più grande.

In conclusione, il leaker @Tech_Reve afferma anche che Flip 5 e Fold 5 avranno un software impressionante, pertanto la maggior parte degli sforzi di Samsung sembra sia stata incanalata nell’apportare modifiche relative al software.