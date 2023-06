Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, ci siamo: ufficiali il 26 luglio?

Samsung ha appena confermato ciò che era già trapelato online da qualche settimana, ovvero il periodo in cui verranno annunciati ufficialmente i nuovi pieghevoli dell’azienda. Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 dovrebbero quindi arrivare a “fine luglio”, un po’ in anticipo rispetto all’annuncio del 10 agosto 2022 dello Z Flip 4 e Z Fold 4 e anche del lancio dell’11 agosto 2021 di Z Flip 3 e Z Fold 3.

Va precisato che almeno finora Samsung non ha confermato la presenza di questi due telefoni come protagonisti del suo 27esimo evento Unpacked. Il post è stato anche cancellato, ma è stato abbastanza online da far sapere che la città scelta è Seul. L’obiettivo di Samsung è fare in modo che gli eventi Unpacked si concentrino “in diverse città culturali leader di tendenza in tutto il mondo” e non solo su grandi palcoscenici statunitensi come Las Vegas e New York.

Non c’è ancora una data di annuncio esatta per Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, anche se la sequenza temporale di “fine luglio” restringe decisamente le possibilità. Dato che Samsung predilige organizzare questo tipo di eventi nel mezzo della settimana lavorativa, è probabile che il prossimo Unpacked si svolga il 26 luglio.

In questo modo i “dispositivi pieghevoli di nuova generazione” del colosso di Seul avranno tutto il tempo necessario per catalizzare le attenzioni degli utenti prima dell’arrivo degli iPhone 15, che verranno ufficializzati a settembre da Apple (anche se non ci sarà un modello pieghevole, ndr).

Nell’evento del 26 luglio Samsung potrebbe presentare anche altri prodotti oltre ai due nuovi foldable. In particolare, l’evento Unpacked potrebbe essere la vetrina ideale per Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic (o Watch 6 Pro), che dovrebbero riuscire a competere meglio con Apple Watch Series 9 rispetto a quanto hanno fatto i loro predecessori con il Series 8 (e l’Apple Watch Ultra ).

Inoltre i fan di Samsung attendono da tempo anche il lancio del Galaxy Tab S9, successore del Galaxy Tab S8 di fascia altissima lanciato all’inizio del 2022. Oltre al Tab S9 verranno proposti anche il Tab S9 + e il Tab S9 Ultra, assieme ad un prodotto di fascia media come il Tab S9 FE (con uno schermo extra-large).