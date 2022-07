Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, ecco il video teaser: confermata la data

Siamo ormai in dirittura d’arrivo per i prossimi pieghevoli di Samsung, vale a dire Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Il colosso di Seul ha infatti confermato la data ufficiale per il prossimo evento Galaxy Unpacked e nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, ha anche dato il via alle prenotazioni per il pre-ordine.

In queste ultime settimane abbiamo avuto a che fare con moltissime indiscrezioni riguardanti proprio i due foldable di Samsung, che sono stati svelati in molti aspetti, sia estetici che tecnici. Tuttavia, il video teaser ufficiale di Samsung per l’evento Galaxy Unpacked ci consente di dare un primo sguardo ufficiale al Galaxy Z Flip 4, che si presenta con uno slogan che fa già venire l’acquolina in bocca ai fan: “Apri il tuo mondo”.

Watch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZ — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 19, 2022

Tra le cose che emergono maggiormente in questo video teaser c’è soprattutto la volontà di Samsung di non effettuare troppi cambiamenti in termini di design. La cerniera sembra un po’ più compatta di quella del predecessore, il Galaxy Z Flip 3, i pulsanti hardware laterali sono più grandi mentre la fotocamera è ancora un doppio obiettivo, che dovrebbe ottenere alcuni miglioramenti rispetto al telefono dello scorso anno.

Il video teaser ci permette di dare anche un’altra occhiata al prossimo colore viola che caratterizzerà il Galaxy Z Flip 4, che dovrebbe prendere il nome di Bora Purple. Molto probabilmente Samsung rilancerà il ​​programma di verniciatura personalizzato Galaxy Bespoke Edition per il nuovo pieghevole, che dovrebbe consentire fino a 1024 combinazioni di colori personalizzate.

L’evento del 10 agosto vedrà come protagonisti principali il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, e non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, l’appuntamento si rivela una grande occasione per Samsung per presentare anche altri dispositivi. L’azienda, infatti, ufficializzerà il 10 agosto altri device: tutti i riflettori sono puntati sulla nuova serie Galaxy Watch 5, attualmente in lavorazione, che include un modello Watch 5 Pro caratterizzato da un nuovo linguaggio di design.

