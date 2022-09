Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 ricevono il supporto HDR10 per Netflix

Negli ultimi tempi abbiamo visto come gli utenti vadano alla ricerca di smartphone in grado di fornire la massima qualità possibile anche sul piano dell’intrattenimento e della visione di contenuti. I clienti Samsung possono godersi il cloud gaming e i contenuti TV Plus dai loro telefoni e tablet (nei mercati in cui queste funzionalità sono disponibili, ndr): inoltre, sono a disposizione degli utenti innumerevoli altre app di intrattenimento di terze parti e servizi di streaming, di cui spesso si può usufruire anche gratuitamente dopo aver acquistato il nuovo prodotto.

Parlando di nuovi dispositivi, Netflix ha ora aggiunto una serie di telefoni Galaxy al suo elenco di dispositivi compatibili per i contenuti HD e HDR10. Tra questi prodotti figurano anche i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, recentemente rilasciati sul mercato da Samsung.

Oltre al Galaxy Z Fold 4 e al Galaxy Z Flip 4, Netflix ha anche esteso il suo supporto ad altri telefoni Galaxy più economici che Samsung ha provveduto a rilasciare nel 2022.

I contenuti HD Netflix sono ora disponibili per Galaxy A04/A04s, Galaxy A13, A23, F13 e M13, Galaxy XCover 6 Pro, nonché Galaxy M23, M33, M53 e Galaxy A73 5G. Anche il Galaxy A73 5G ha ricevuto il supporto HDR10, proprio come i modelli pieghevoli del 2022.

Tuttavia, è doveroso ricordare che Netflix ha diversi piani di abbonamento e per usufruire dei contenuti HD / HDR10 bisognerà ovviamente spendere qualcosa in più. Gli utenti dovranno infatti sottoscrivere un abbonamento che includa lo streaming HD e/o HDR10 per poter godere di questa tipologia di contenuti sul proprio smartphone Samsung.

Chiaramente con il Galaxy Z Flip 4 e lo Z Fold 4 l’esperienza non può che essere eccezionale: basti pensare che entrambi i nuovi foldable hanno display pieghevoli Dynamic AMOLED 2X 120Hz in grado di supportare al meglio HDR10+. Lo Z Fold 4 offre un’esperienza utente più vicina a un tablet grazie al suo pannello da 7,6 pollici, mentre il Galaxy Z Flip 4 ha un display più alto da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2640 x 1080.

Fonte SamMobile