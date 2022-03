Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, Samsung prepara i prossimi due pieghevoli

Da poco più di un mese Samsung ha rilasciato ufficialmente la sua nuova serie di telefoni Galaxy S22, ottenendo un riscontro molto elevato tra i suoi fan e più in generale nel pubblico. Chiaramente l’appetito vien mangiando: gli appassionati dei prodotti del gigante di Seul non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio in più sui prossimi device dell’azienda sudcoreana.

Phone Arena conferma che la prossima grande novità di Samsung riguarda le nuove versioni dei suoi telefoni pieghevoli. Partiamo dal Galaxy Z Fold 4, che sarà in grado di aprirsi come un libro e, nel frattempo, trasformerà un display esterno da 6,2 pollici in uno schermo interno più grande da 7,6 pollici, praticamente delle dimensioni di un tablet. Un foldable ottimo per coloro che hanno bisogno di portare con sé sia un telefono che un tablet in un unico prodotto.

Il Galaxy Z Flip 4 è invece un telefono a conchiglia, che entra perfettamente in una tasca. Questo pieghevole sfoggia un display esterno da 1,1 pollici – utilizzato per la lettura delle notifiche – e si apre per diventare uno smartphone da 6,7 ​​pollici con un display alto e sottile.

Il concept render designer Waqar Khan ha diffuso un tweet in cui parla proprio del Galaxy Z Fold 4 tramite alcuni render: secondo il designer, Samsung dovrebbe rilasciare il nuovo pieghevole entro la seconda metà del 2022. Khan ha anche pubblicato su YouTube un trailer che vede protagonista proprio il suo rendering del citato smartphone pieghevole.

È interessante notare che Khan ha incluso la S Pen nel suo rendering pur non mostrando alcun silo dove poter ospitare l’accessorio. Samsung dovrebbe infine dotare entrambi i suoi nuovi modelli pieghevoli di uno schermo OLED M12 di prossima generazione: si tratta dello stesso materiale che verrà utilizzato anche da Apple sulla prossima serie iPhone 14, che verrà presentata ufficialmente a settembre 2022.

Fonte Phone Arena