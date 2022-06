Il Galaxy Z Fold 4 potrebbe avere una variante con 1 TB di storage

I fan di Samsung sanno bene che la probabilità di vedere il Galaxy Z Fold 4 – uno dei prossimi smartphone pieghevoli del gigante di Seul – dotato di uno slot per lo stilo S Pen è molto bassa. Tuttavia, c’è una caratteristica che il nuovo foldable potrebbe copiare dal Galaxy S22 Ultra, ovvero l’opzione di archiviazione da 1 TB.

Il colosso sudcoreano ha messo a disposizione per la prima volta questa opzione sul Galaxy S10 Plus del 2019, che aveva anche uno slot microSD per l’espansione della memoria. Gli smartphone da 1 TB sono piuttosto rari e qualcuno potrebbe giustamente far notare che la maggior parte degli utenti non ne ha bisogno, ma uno spazio di archiviazione di tali proporzioni potrebbe invece risultare utilissimo per gli utenti esperti, in particolare quelli che usano i phablet – i telefoni con display molto grandi, ndr – e coloro che possiedono telefoni pieghevoli.

Dopotutto, uno degli aspetti principali di un dispositivo pieghevole consiste proprio nella possibilità di aiutare l’utente a “fare di più”. L’attuale miglior smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 3, supera i 512 GB e non ha uno slot per schede microSD: il Fold 4 probabilmente seguirà questa strada.

Stando a quanto riportato dal sito SamMobile, anche il Galaxy Z Fold 4 sarà caratterizzato da varianti da 256 GB e 512 GB e aggiungerà anche un’opzione da 1 TB. Inoltre, il Galaxy Z Fold 3 aveva una RAM massima di 12 GB e una voce trapelata di recente aveva affermato che il Fold 4 potrebbe arrivare con 16 GB di RAM: pertanto l’impressione è che questa opzione venga destinata proprio al modello da 1 TB.

Il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe rappresentare un aggiornamento del predecessore, con alcune importanti modifiche introdotte da Samsung. Anche se si prevede che il telefono mantenga lo schermo interno da 7,6 pollici e quello esterno da 6,2 pollici, sono previste altre modifiche esterne, come una piega del display principale meno evidente, una cerniera più piccola e leggera, proporzioni più ampie e cornici più sottili.

In più, sembra probabile che Samsung sostituisca la fotocamera principale da 12 MP con un sensore da 50 MP; inoltre, il device potrebbe sfoggiare un sensore teleobiettivo migliore, con una gamma di zoom 3x maggiore. Molto probabilmente il foldable verrà anche alimentato con l’ultimo SoC premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Fonte Phone Arena