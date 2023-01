Galaxy Z Fold 4, super offerta su eBay: 800 euro di sconto!

Nell'ultimo periodo l'interesse per gli smartphone pieghevoli è cresciuto a dismisura, anche grazie ai tanti prodotti di qualità eccellente rilasciati sul mercato dai produttori principali di telefoni. In prima linea in questo nuovo settore c'è Samsung, che fin da subito ha intuito le potenzialità dei foldable e si è spesa per cercare di realizzare dispositivi pieghevoli sempre più potenti ed efficienti.

La scorsa estate il colosso di Seul ha rilasciato sul mercato Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, entrambi apprezzatissimi dai fan dell'azienda sudcoreana e più in generale da tutti gli utenti, oltre che dagli esperti del settore. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati di prodotti Samsung, il costo dei foldable - pur abbassato rispetto ai primissimi tempi - è ancora troppo elevato e inaccessibile per le tasche di molti.

Ecco perché coloro che vorrebbero assicurarsi uno smartphone pieghevole, magari proprio uno dei prodotti di Samsung, guardano con molta attenzione alle offerte che di tanto in tanto vengono proposte dai vari rivenditori. Proprio in queste ultime ore è spuntata una super offerta su eBay che riguarda il Galaxy Z Fold 4, messo in vendita addirittura con 800 euro di sconto.

Invece del prezzo di listino di circa 1.900 euro, gli interessati all'acquisto andranno a pagare 'solo' 1099.90 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (qui il link): sempre tramite eBay, aggiungendo altri 100 euro si può portare a casa il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di storage (qui il link).

Si tratta di un'offerta davvero sensazionale per un pieghevole che ha già dimostrato tutte le sue potenzialità. Dotato di due schermi, uno esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici a risoluzione HD+ e uno interno (quello principale, ndr) Infinity Flex, Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (entrambi con refresh rate a 120 Hz), il foldable è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e può contare su tre fotocamere sul retro (con un sensore principale Dual Pixel da 50 MP con OIS), una fotocamera sul davanti da 10 MP integrata nel 'foro' anteriore e una fotocamera interna da 4 MP, posizionata sotto al display.

La batteria è da 4.400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless 2.0 e la ricarica inversa PowerShare: infine, il sistema operativo del pieghevole di Samsung è Android 13.