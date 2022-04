Gli smartphone pieghevoli sono ormai entrati a far parte della nostra quotidianità. Sono ormai diversi i foldable lanciati sul mercato dai produttori principali, con altri che dovrebbero arrivare nel prossimo futuro.

Tra le aziende più impegnate su questo fronte c’è sicuramente Samsung, che ha presentato ufficialmente la scorsa estate i suoi pieghevoli più recenti, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. L’apprezzamento per questi dispositivi è stato davvero molto alto, anche se c’è un aspetto dove i due foldable non sono ancora riusciti a convincere.

Stiamo parlando del comparto foto, o meglio delle caratteristiche hardware delle fotocamere presenti sui pieghevoli di Samsung.

Con il Galaxy S22 Ultra che sfoggia una fotocamera principale da 108 MP e un obiettivo zoom periscopio 10x e l’ipotesi che il prossimo Galaxy S23 Ultra possa essere addirittura equipaggiato con il sensore da 200 MP di Samsung, il triplo kit da 12 MP presente sul Galaxy Z Fold 3 – direttamente dalla serie S10 – non può che apparire “arcaico”.

Ma perché il gigante di Seul non fa in modo che i suoi pieghevoli siano dotati anche di un comparto foto di altissimo livello? La spiegazione è molto semplice: la metà che ospita la fotocamera risulta troppo sottile quando lo Z Fold 3 è “aperto”. Tuttavia, Samsung sta ragionando su una possibile soluzione per il Galaxy Z Fold 4.

Secondo quanto riportato dal sito GalaxyClub, infatti, Samsung aumenterà la gamma di zoom della fotocamera Galaxy Z Fold 4 utilizzando lo stesso set di teleobiettivi che abbiamo visto sui telefoni Galaxy S22 e S22+. Pertanto, il prossimo pieghevole dell’azienda sudcoreana dovrebbe arrivare con un nuovo sensore da 1/3,94″ da 10 MP (e non con il sensore da 4 MP che abbiamo visto sul predecessore) e un obiettivo con lunghezza focale di 69 mm, in grado di garantire una gamma di zoom 3x invece dell’ingrandimento 2x del teleobiettivo del Galaxy Fold 3.

In più, il sito olandese rivela anche che Samsung potrebbe optare per una fotocamera under-display anche per il Galaxy Z Fold 4 e non è nemmeno da escludere che il nuovo smartphone pieghevole arrivi con l’intera fotocamera dell’S22: se questa ipotesi venisse confermata, il Galaxy Z Fold 4 potrebbe dotarsi di un sensore principale da 50 MP e un sensore secondario ultragrandangolare da 12 MP. Sono tutte informazioni da prendere con cautela, dato che dalle parti di Seul non è ancora trapelato nulla sul nuovo foldable.

Fonte Phone Arena