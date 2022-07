Galaxy Z Fold 4 anche in rosso: trapela la tonalità Dark Red

Manca (almeno) un mese al prossimo grande evento Unpacked di Samsung, ma nel frattempo gli attesissimi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 5G vengono continuamente interessati da indiscrezioni e report decisamente affidabili e sembrano ormai nascondere pochissimi segreti.

Ovviamente le sorprese dell’ultimo minuto e le possibili aggiunte sono sempre possibili, come ad esempio a livello cromatico. Un paio di mesi fa erano emersi tre diversi colori per il Galaxy Z Fold 4, ma ora il noto informatore Ross Young suggerisce la presenza di una quarta tonalità più appariscente.

Young, che è sempre piuttosto preciso su questi aspetti, si riferisce al colore appena scoperto come “Dark Red” e la mente dei fan di Samsung va subito al Galaxy S22 Ultra “Borgogna”.

Com’era prevedibile, le indiscrezioni parlano di una disponibilità limitata per la variante Dark Red, con un rilascio che dovrebbe avvenire solo in mercati selezionati.

Ross Young è stato il primo informatore a rivelare a maggio che il Galaxy Z Fold 4 sarebbe stato disponibile nei seguenti colori, vale a dire Beige, Nero e Grigio, quindi le sue rivelazioni vanno tenute in altissima considerazione.

Nel frattempo, il sito MobileFun ha parlato degli accessori del Galaxy Z Fold 4, tra cui una cover in pelle in diversi colori, una custodia con supporto per la S Pen e una cover con impugnatura in silicone. Samsung potrebbe anche vendere una protezione per lo schermo per il Galaxy Z Fold 4: un’eventualità che potrebbe piacere molto agli utenti, dato che procedere alla sostituzione della protezione per lo schermo dei pieghevoli è tutt’altro che semplice.

Per quanto riguarda invece il Galaxy Z Flip 4, quest’altro pieghevole riceverà una custodia ad anello in silicone caratterizzata da diversi colori (come abbiamo visto con il Galaxy Z Flip 3, ndr). Vengono inoltre menzionate una custodia trasparente, una custodia in pelle, una custodia in silicone con cinturino e una custodia trasparente sottile. Non è chiaro se Samsung stia pensando alla vendita di protezioni per lo schermo anche per il Galaxy Z Flip 4.

Fonte Phone Arena