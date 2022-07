Galaxy Z Fold 4, niente novità nel design della fotocamera: cosa è emerso

Quando sta per arrivare un nuovo dispositivo, gli utenti sperano sempre che il nuovo prodotto possa introdurre alcune interessanti innovazioni in termini di design. Ad esempio, in queste settimane i fan di Samsung sperano che il colosso di Seul possa fare esattamente questo con il suo prossimo pieghevole Galaxy Z Fold 4.

I primi rendering del dispositivo sono trapelati online, consentendoci di avere un’idea di come potrebbe essere il nuovo foldable. Tuttavia, come sanno bene gli utenti, le prime immagini non sono sempre accurate: non a caso, pare proprio che uno dei cambiamenti estetici emersi in quei rendering non viene confermato, almeno stando a quanto riportato da un leaker su Twitter (ritenuto molto affidabile).

I primi rendering del Galaxy Z Fold 4 avevano infatti suggerito la presenza di nuovi ritagli della fotocamera sul nuovo dispositivo. Questa affermazione è stata smentita da @Mr_TechTalkTV, che sostiene invece che i ritagli della fotocamera del Galaxy Z Fold 4 sono in realtà abbastanza simili a quelli che abbiamo visto sul Galaxy Z Fold 3. Il leaker fa inoltre sapere che il dispositivo avrà “di sicuro” una fotocamera principale da 50 megapixel.

Le specifiche della fotocamera del Galaxy Z Fold 4 erano già trapelate nelle scorse settimane. Il pieghevole dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, accompagnato ad una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel che offre uno zoom ottico 3x.

Alcuni report precedenti hanno anche indicato che il display pieghevole interno del dispositivo potrebbe anche avere una fotocamera sotto il display, proprio come il suo predecessore. Il nuovo foldable dovrebbe inoltre essere alimentato con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con una batteria da 4.400 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Il telefono dovrebbe inoltre disporre di una certificazione IPX8 che assicura un’elevata resistenza all’acqua, assieme alla ricarica wireless e wireless inversa.

Dato che nessuna di queste indiscrezioni è stata ancora confermata da Samsung è sempre meglio prendere tutte queste voci con la dovuta cautela. Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Z Fold 4 all’inizio del prossimo mese, pertanto molto presto sapremo tutto sul nuovo pieghevole del gigante di Seul.

Fonte SamMobile