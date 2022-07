Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, c’è la data: ufficiali il 10 agosto

I fan di Samsung non vedono l’ora di sapere quando potranno ammirare dal vivo i prossimi telefoni pieghevoli su cui sta lavorando da mesi il colosso di Seul. Ebbene, stando a quanto rivelato nelle scorse ore dall’affidabilissimo leaker Evan Blass, Samsung ha in programma di tenere il suo prossimo evento Galaxy Unpacked il 10 agosto 2022.

Secondo Blass dovrebbe essere proprio questa la data scelta dalla società sudcoreana per presentare i suoi nuovi foldable. Pertanto, il 10 agosto dovremmo assistere al lancio di Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, ma anche di altri dispositivi come il Galaxy Watch 5 e il Watch 5 Pro.

L’immagine che Evan Blass ha condiviso su Twitter raffigura un invito apparentemente ufficiale per un evento Galaxy Unpacked previsto per il 10 agosto, con il design generale che si adatta decisamente bene ad alcuni inviti precedenti. Nell’immagine compare anche un rendering sfocato del Galaxy Z Flip 4, che è molto probabilmente lo stesso fatto trapelare sempre da Evan Blass la scorsa settimana. Complessivamente si può dire che non si tratta dell’invito più accattivante mai realizzato da Samsung, che ha sicuramente fatto di meglio in passato.

D’altronde, stando alle voci circolate in queste ultime settimane, Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno dei semplici miglioramenti evolutivi rispetto ai loro predecessori e non presenteranno dettagli rivoluzionari: forse è anche per questo che Samsung adotta un approccio ‘soft’.

Questa probabile data di Galaxy Unpacked va a confermare le aspettative di un annuncio previsto per l’inizio di agosto e di un potenziale rilascio sul mercato circa 16 giorni dopo, o il 26 agosto come potrebbe essere in questo caso. L’anno scorso, ad esempio, l’evento di annuncio Z Fold 3/Z Flip 3 si è tenuto l’11 agosto e le vendite dei prodotti sono cominciate il 27 agosto.

Fonte Phone Arena