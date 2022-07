Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, le immagini confermano molti aspetti

Ormai mancano meno di due settimane alla presentazione dei prossimi telefoni pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Samsung ha già iniziato a parlare in maniera piuttosto entusiasta di questi due nuovi foldable, esaltandone le caratteristiche e descrivendone con enfasi le peculiarità. Il leaker Evan Blass, uno dei più affidabili in circolazione, ha pubblicato nelle scorse ore alcune immagini dei due dispositivi che sembrano avere un aspetto ufficiale.

Le immagini non rivelano chissà quali novità rispetto ai leak delle ultime settimane – entrambi i prodotti sono trapelati online molto spesso – ma è comunque piacevole dare uno sguardo ad immagini ad alta risoluzione che ci consentono di avere un’idea più completa dei due device.

Galaxy Z Fold 4

Il Galaxy Z Fold 4 viene mostrato nei colori nero fantasma, beige e grigio-verde. Come era già emerso in alcune indiscrezioni recenti, il design non presenta particolari cambiamenti e il telefono non ha adottato l’array di fotocamere “bump-less” del Galaxy S22 Ultra.

Il pieghevole si presenta con un’unica cerniera e cornici leggermente più sottili. Potrebbero anche esserci altri interessanti cambiamenti, dato che si vocifera di un rapporto di aspetto più ampio per una migliore usabilità e una piega meno prominente, ma in queste immagini non si riesce a capire se queste modifiche siano effettivamente presenti o meno.

Infine, anche se il design del modulo della fotocamera non è cambiato, i sensori potranno contare su una risoluzione più elevata.

Galaxy Z Flip 4

Il Galaxy Z Flip 4 arriverà invece nelle colorazioni grafite, oro rosa, blu e viola chiaro. In linea con i report e le immagini trapelate nelle ultime settimane, il telefono sembra avere cornici più sottili e anche una cerniera meno spessa rispetto al Galaxy Z Flip 3.

Il telefono potrebbe offrire una maggiore capacità della batteria rispetto al predecessore: un aspetto che potrebbe consentire a questo device di diventare il miglior telefono pieghevole del 2022, considerando che la durata della batteria è stato uno degli aspetti del Galaxy Z Flip 3 maggiormente criticati dagli utenti.

Entrambi i telefoni, che verranno annunciato il 10 agosto nell’evento Unpacked assieme ai Galaxy Watch 5, saranno presumibilmente alimentati con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Fonte Phone Arena