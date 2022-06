Galaxy Z Fold 4, ecco i benchmark: confermato Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Lo scorso anno Samsung lanciò il Galaxy Z Fold 3, uno dei suoi ottimi telefoni pieghevoli, con un processore Qualcomm Snapdragon 888, anche se la sua versione potenziata, l’888 Plus, era già stata messa a disposizione da Qualcomm.

I fan del colosso di Seul potranno consolarsi con il Galaxy Z Fold 4, che avrà quasi certamente il chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 recentemente annunciato invece del chip Gen 1 standard. Forse possiamo anche togliere il “quasi”, dato che il sito web di benchmarking Geekbench pare confermare la presenza di questo processore.

Se da una parte il chip Snapdragon 888 Plus non ha rappresentato un grande miglioramento rispetto a Snapdragon 888, dall’altra Snapdragon 8 Plus Gen 1 è invece un aggiornamento più significativo, principalmente perché prodotto con il processo a 4 nm di TSMC, che si dice sia migliore della tecnologia a 4 nm di Samsung utilizzata per Snapdragon 8 Gen 1.

Non a caso, il processore Snapdragon 8 Gen 1 riusciva già ad essere il 20% più veloce e il 30% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore: fa ancora meglio Snapdragon 8 Plus Gen 1, che offre prestazioni della CPU del 10% più veloci e un’efficienza migliorata fino al 30% rispetto a Gen 1.

Il sito SamMobile ha individuato il Galaxy Z Fold 4 – con numero di modello SM-F936U – su Geekbench. L’elenco è un’ulteriore prova che il telefono sarà alimentato con il chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, e i punteggi ottenuti dimostrano la bontà della scelta da parte di Samsung. Il telefono (si tratta del modello con 12 GB di RAM) ha infatti ottenuto 1.351 punti nel test single-core e 3.808 nel test multi-core. Per fare un confronto, lo Z Fold 3 ha ottenuto 1.113 nel test single-core e ha raggiunto 3.538 nel test multi-core.

Ma non è tutto, perché il Galaxy Z Fold 4 presenterà anche la nuova tecnologia UFS 4.0 di Samsung: inoltre, pare che la società sudcoreana abbia in programma di lanciare un modello da 1 TB.

Il Fold 4 dovrebbe avere all’incirca lo stesso design del Fold 3, ma con una configurazione della fotocamera diversa, una cerniera più sottile e una piega meno evidente. Sempre stando ai rumors, il foldable dovrebbe poter godere anche di un miglioramento del sensore della fotocamera principale e anche dell’unità teleobiettivo: tutte queste modifiche potrebbero rendere il Fold 4 il miglior telefono pieghevole dell’anno. Infine, il telefono utilizzerà probabilmente la stessa batteria da 4.400 mAh del suo predecessore.

Il pieghevole dovrebbe essere svelato ufficialmente il 10 agosto insieme all’altro foldable su cui sta lavorando Samsung, il Flip 4, anch’esso avvistato su Geekbench qualche tempo fa: la vendita comincerà il 26 agosto.

Fonte Phone Arena