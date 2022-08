Galaxy Z Fold 4 la batteria è il top: promossa a pieni voti

Tra le tante indiscrezioni che sono circolate prima del lancio ufficiale di uno dei due nuovi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 4, c’era anche quella relativa alla capacità della batteria, che veniva ritenuta di fatto la medesima del Galaxy Z Fold 3.

Questo aspetto aveva effettivamente un po’ preoccupato gli appassionati dei prodotti Samsung, ma con il lancio del Galaxy Z Fold 4 le prime impressioni sulla batteria sono state decisamente buone.

Stando a quanto riportato da SamMobile, infatti, la durata della batteria è eccezionale se si tiene conto che le dimensioni della stessa non sono state aggiornate. D’altronde, la maggiore efficienza energetica che Samsung Display è stata in grado di ottenere dal pannello pieghevole Eco2 OLED Plus contribuisce in modo significativo a queste prestazioni impressionanti.

I primi tre giorni circa di utilizzo di un nuovo dispositivo Galaxy top di gamma hanno solitamente come caratteristica una durata della batteria non eccezionale, poiché in quel primissimo periodo il dispositivo apprende i gli schemi di utilizzo. Eppure, anche il primo giorno – sempre stando al report di SamMobile – il dispositivo aveva una media di quasi 20 ore di utilizzo totale prima di scendere al di sotto del 10%.

Entro il terzo giorno, la durata della batteria del Galaxy Z Fold 4 ha mostrato segnali ancora più incoraggianti. I colleghi di SamMobile hanno scelto di utilizzare solo il 5G e mantenere il Wi-Fi spento, abilitando impostazioni come la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, la luminosità automatica e la modalità di prestazioni standard. Dopo 12 ore la carica era ancora del 32%, con 4 ore e 11 minuti di schermo: un risultato davvero impressionante, se si pensa al grande consumo di batteria del 5G.

Il quarto giorno, con il passaggio dalla connettività 5G a quella LTE mantenendo tutto uguale (compreso lo spegnimento del Wi-Fi), dopo 12 ore lo Z Fold 4 è rimasto con il 53% di batteria con quasi 2 ore e 45 minuti di schermo.

In conclusione, almeno stando all’indagine di SamMobile, la durata della batteria del Galaxy Z Fold 4 sembra essere davvero molto buona. Probabilmente gioca un ruolo decisivo il chip Snapdragon 8+ Gen 1, costruito utilizzando il processo a 4 nm di TSMC, che è superiore al processo a 4 nm di Samsung utilizzato per lo Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta la serie Galaxy S22.

Fonte SamMobile