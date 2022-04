Galaxy Z Fold 4, la batteria delude i fan (ma c’è una buona notizia)

Da qualche settimana a questa parte le voci sui due prossimi telefoni pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, sono diventate più insistenti. Al lancio ufficiale di questi due prodotti mancano ancora diversi mesi – il periodo indicato dai “rumors” è agosto 2022, ndr – ma nel frattempo possiamo cercare di capire cosa aspettarci.

Nelle scorse ore, infatti, sono trapelati alcuni dettagli che riguardano proprio il Galaxy Z Fold 4, più precisamente il suo lato posteriore. Come sanno bene i fan di Samsung, la società della Corea del Sud è riuscita a fare un ottimo lavoro con il predecessore, il Galaxy Z Fold 3, uno dei foldable leader sul mercato: tutto merito di un design molto apprezzabile, ma anche delle buone prestazioni e di un’eccellente affidabilità.

Stando a quanto riportato anche da Android Authority, il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe basarsi su queste caratteristiche. Tuttavia, dall’ultimo leak è emerso un aspetto che farà certamente storcere il naso ai fan di Samsung.

La recente indiscrezione indica infatti che la capacità della batteria del nuovo modello pieghevole potrebbe rimanere invariata rispetto al Galaxy Z Fold 3.

Secondo il sito olandese GalaxyClub, il Galaxy Z Fold 4 presenterà lo stesso layout a doppia batteria del suo predecessore. La capacità della prima batteria dovrebbe essere quindi di 2.002 mAh, mentre la seconda sarà di 2.268 mAh: in questo modo, il nuovo telefono pieghevole di Samsung avrà la stessa capacità di 4.270 mAh del Galaxy Z Fold 3.

Come accennato, questo dettaglio provocherà inevitabilmente un po’ di delusione nei fan dell’azienda sudcoreana. Ma c’è anche un lato positivo che è giusto sottolineare: tutti gli indizi sostengono infatti che il Galaxy Z Fold 4 sarà caratterizzato da un design più sottile rispetto al suo predecessore. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, vorrebbe dire che Samsung è stata in grado di trovare un modo per rendere il nuovo modello più elegante senza sacrificare la capacità della batteria, ed è senza dubbio una buona notizia.

Proprio per questo, anche senza un aumento della batteria il Galaxy Z Fold 4 potrebbe diventare il miglior telefono pieghevole sul mercato.

Fonte Android Authority