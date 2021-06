Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 verranno ufficializzati il 3 agosto

Gli appassionati dei prodotti Samsung (e non solo loro) attendono con grande curiosità l’annuncio ufficiale dei due nuovi smartphone pieghevoli della società sudcoreana. Parliamo ovviamente del Galaxy Z Fold 3, che mira a colmare il divario tra un telefono e un tablet, e del Galaxy Z Flip 3, che ha come caratteristica principale quella di riuscire a piegarsi in modo tale da diventare di dimensioni molto ridotte quando non viene utilizzato.

Secondo quanto riportato dal sito Dailian, Samsung starebbe attualmente inviando dei prototipi di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 a tre operatori di telefonia mobile nel paese di origine del produttore, la Corea del Sud. I gestori sono SK Telecom, KT e LG U+, chiamati a testare il prodotto con le proprie reti.

Si tratta di una procedura standard eseguita per determinare se un nuovo dispositivo è pronto per la rete dell’operatore. In questo modo si garantisce al gestore e al produttore del telefono l’opportunità di aggiungere alcuni aspetti, come ad esempio le app dell’operatore preinstallate, oppure per risolvere eventuali intoppi.

Samsung dovrebbe annunciare i nuovi Z Fold 3 e Z Flip 3 all’evento Unpacked, previsto per il 3 agosto, anche se il rilascio ufficiale sembra programmato per il 27 agosto. Il prezzo dei due foldable è stato abbassato rispetto alla precedente generazione di dispositivi pieghevoli Samsung, con l’obiettivo di consentire l’acquisto anche a chi non può permettersi cifre astronomiche.

Il calo dei prezzi dovrebbe aggirarsi intorno al 20% rispetto a Z Fold 2 e Z Flip 2. Il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe essere venduto in partenza a 1.599 dollari, mentre il Galaxy Z Flip 3 potrebbe costare meno di 1.000 dollari.

Il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe presentare una fotocamera anteriore sotto lo schermo (UTS) e supportare lo stilo S Pen di Samsung, anche se potrebbe non avere uno scomparto dedicato per riporre lo strumento. I nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung dovrebbero essere alimentati con il chipset Snapdragon 888 – che garantisce prestazioni eccezionali – assieme ad una cospicua memoria RAM e ad un ampio spazio di archiviazione.

Fonte Phone Arena