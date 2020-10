Galaxy Z Fold 3 potrebbe avere un terzo display sulla cerniera: l’ultima idea di Samsung

Il Galaxy Z Fold 3 potrebbe presentare non meno di tre display separati. L’ultima indiscrezione suggerisce infatti che Samsung stia pensando di aggiungere un altro schermo ancora più piccolo rispetto al modello utilizzato per il Galaxy Z Fold 2.

All’inizio di questo mese, l’azienda ha finalmente ottenuto un brevetto che ha depositato per la registrazione un anno e mezzo fa, dove viene descritta di fatto una variante del Galaxy Z Fold 2 con display sulla cerniera. La documentazione, depositata dal gigante di Seul alla WIPO (World Intellectual Property Organization) nel mese di marzo dello scorso anno e pubblicata solo adesso, viene individuata e illustrata dal portale olandese LetsGoDigital, che descrive specificamente lo schermo a cerniera come un pannello LED.

Il tipo di tecnologia di visualizzazione immaginata per il concept sembra quindi ruotare intorno all’efficienza della batteria, con il brevetto che descrive alcune applicazioni come sfondi sincronizzati che “si riversano” sul dispositivo e altre caratteristiche che sembrano davvero molto interessanti.

La striscia LED verrebbe inghiottita dal lato posteriore del cardine del concept smartphone durante l’utilizzo in apertura. E in termini di funzionalità pratiche, il brevetto di Samsung descrive più o meno un’altra variante dell’Edge Display (una feature che consente di vedere velocemente le cinque app più utilizzate e accedervi in maniera istantanea dalla modalità standby, ndr), che verrebbe separato dallo schermo del dispositivo principale.

Dato che Samsung sta cercando di eliminare da anni i sottili gradi di curvatura con la sua tecnologia Edge Display, assisteremo quasi certamente ad un’evoluzione naturale dei suoi display curvi.

Infine, c’è anche un altro aspetto interessante che riguarda però la fotocamera sotto al display. I rumors più recenti davano quasi per certa l’intenzione di Samsung di implementarla sul Galaxy S21; al contrario, stando proprio alle ultimissime voci, sembra che farà capolino proprio sul Galaxy Z Fold 3.

Fonte Sammobile