Galaxy Z Fold 3, confermato il supporto per la S Pen (e non solo)

Il prossimo agosto si preannuncia un mese molto “caldo” per tutti gli appassionati dei prodotti Samsung. I fan del colosso di Seul potranno infatti assistere al lancio dei due nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda sudcoreana, vale a dire il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3.

In queste settimane sono trapelate sul web molte delle specifiche tecniche che andranno a caratterizzare entrambi i “foldable”, assieme ai probabili tratti estetici. Nelle ultime ore sono giunte alcune conferme, come ad esempio la presenza del supporto S Pen per il Galaxy Z Fold 3: sarà il primo telefono pieghevole di Samsung con questa importante caratteristica.

La variante statunitense del Galaxy Z Fold 3 (SM-F926U e SM-F926U1) ha ricevuto nella giornata di ieri la certificazione FCC, con la documentazione di supporto che ha portato alla luce molte informazioni interessanti. Lo smartphone pieghevole è dotato di 5G (mmWave e sub-6GHz), 4G LTE, CDMA, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC e UWB. In più, questo “foldable” supporta anche la ricarica wireless Qi da 9 W e la ricarica wireless inversa.

I documenti di certificazione FCC rivelano che il dispositivo è dotato di una funzione digitalizzatore che opera con la S Pen tramite accoppiamento induttivo (il funzionamento classico della “stilo”, ndr). L’unico aspetto che può far storcere un po’ il naso è la probabile assenza di uno “slot” dove riporre la S Pen. Come già accaduto con il Galaxy S21 Ultra, Samsung potrebbe vendere una custodia aggiuntiva che può contenere la S Pen.

Galaxy Z Fold 3, le probabili specifiche

Stando alle indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare sul mercato con un display “classico” da 6,2 pollici (Super AMOLED Infinity-O) e un display pieghevole Super AMOLED da 7,5 pollici, entrambi con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto HDR10+. Il telefono potrebbe essere alimentato con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 12 GB/16 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro dovrebbe essere posizionata una tripla fotocamera da 12 MP + 12 MP + 12 MP. Infine, il pieghevole (che dovrebbe costare il 20% in meno rispetto al Galaxy Z Fold 2, ndr) sarà equipaggiato con una batteria da 4.400 mAh, con tanto di ricarica rapida da 25 W.

Fonte SamMobile