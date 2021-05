Galaxy Z Fold 3 avrà una fotocamera sotto al display e una nuova S Pen

Samsung è sulla buona strada per lanciare due nuovi smartphone pieghevoli entro quest’anno. Di recente abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dettagli sul Galaxy Z Flip 3 grazie alle indiscrezioni trapelate online. Finalmente possiamo sapere qualcosa in più anche sul Galaxy Z Fold 3: tutto merito di alcune immagini, comparse sul web nelle scorse ore, che hanno confermato diverse funzionalità di cui si parlava già da tempo.

A prima vista si nota subito come Samsung abbia optato per un design diverso per il Galaxy Z Fold 3, senza “prestiti” dalla serie Galaxy S21 (nemmeno la fotocamera Contour Cut, ndr).

Nelle immagini – probabilmente degli screengrab ricavati dai materiali di marketing che Samsung prepara per i suoi dispositivi, ndr – emerge come il Galaxy Z Fold 3 sarà il primo smartphone pieghevole al mondo con una fotocamera sotto il display. Samsung sta testando questa tecnologia da diverso tempo, e pare ormai convinta ad implementarla su questo nuovo pieghevole.

Anche il tanto pubblicizzato supporto per la S Pen è stato confermato da queste immagini, che mostrano con quanta facilità lo stilo può essere utilizzato per prendere appunti anche durante una videochiamata. Secondo quanto riferito, il Galaxy Z Fold 3 avrà una nuova Hybrid S Pen senza punta fine, in modo che il display pieghevole non venga danneggiato.

Inoltre, sarà molto difficile che il display interno si graffi: tutto merito di una nuova “armatura” che Samsung ha aggiunto al display, alla cerniera e alla cornice. L’esterno sarà avvolto da una protezione Gorilla Glass Victus che garantirà una maggiore durata al prodotto.

Samsung non ha ancora confermato la data esatta in cui ufficializzerà nuovi smartphone pieghevoli. Gli ultimi report suggeriscono che entrambi gli attesi “foldable” del gigante di Seul, ovvero Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, potrebbero essere svelati a luglio, ma non ci sono ancora conferme.

Fonte SamMobile