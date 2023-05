Galaxy Z Fold 3 5G in offerta su Amazon: si risparmiano 435 euro!

Tra un paio di mesi (o giù di lì) Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi telefoni pieghevoli, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tra i fan del colosso di Seul c’è grande attesa per scoprire ogni dettaglio su questi due nuovi foldable, che si preannunciano già come due dei migliori telefoni dell’anno.

In attesa di scoprire tutti gli aspetti dei due pieghevoli, sul mercato Samsung continua a ottenere buoni riscontri per i predecessori. Un esempio è il Galaxy Z Fold 3 5G, lanciato dal gigante sudcoreano nell’estate 2021 e ancora oggi molto gettonato tra gli utenti. Le sue eccellenti caratteristiche portano sempre i fan a cercare qualche sconto sul prezzo, in modo da potersi accaparrare il prodotto ad una cifra più accessibile.

Proprio in queste ore sul sito di Amazon è comparsa una super offerta che riguarda il Galaxy Z Fold 3 5G. Il pieghevole, infatti, viene messo in vendita con un forte sconto del 23%. Per farla breve, il foldable è acquistabile a 1.414 euro invece dei 1.849 euro del prezzo di partenza. Un’offerta sensazionale, che consente agli utenti di risparmiare la bellezza di 435 euro.

Tra le caratteristiche più interessanti del Galaxy Z Fold 3 5G c’è sicuramente il display interno da 7,6 pollici che rende possibile qualsiasi attività, da quelle lavorative a quelle ludiche e di intrattenimento. Le prestazioni di questo telefono sono garantite dall’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone, inoltre, può contare sulla connettività 5G e sulla certificazione IPX8, che assicura la massima resistenza all’acqua. Infine, all’interno della confezione è presente anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida (la batteria è da 4.400 mAh).