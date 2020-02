Samsung ha presentato la scorsa settimana in via ufficiale il suo nuovo pieghevole: Galaxy Z Flip. La casa coreana vuole posizionare il Galaxy Z Flip come un ″must″, un accessorio indispensabile per quest’anno. Per questo motivo, ha collaborato anche con un marchio di alta moda, Thom Browne per creare un’esclusiva linea: Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.

Questa edizione speciale del Galaxy Z Flip è stata presentata all’evento Unpacked dell’11 febbraio, ed ora è disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti. Tuttavia, questo non è l’unico paese in cui i fan di Thom Browne saranno in grado di acquistarlo.

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition: ecco dove sarà disponibile

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è un’edizione speciale che include non solo lo smartphone ma anche altri accessori. Samsung ha studiato con Tom Brown un pacchetto per offrire ai propri clienti una confezione regalo esclusiva che include: il nuovo pieghevole Samsung, le nuove Galaxy Buds +, il Galaxy Watch Active 2 con due cinturini inclusi, una custodia in pelle per il telefono pieghevole.

I colori, sia del telefono che degli accessori richiamano e ricordano la firma del marchio Tom Brown.

La tecnologia è la stessa, i clienti che compreranno il l’edizione Thom Browne pagheranno di più per avere un telefono dall’estetica davvero particolare ma la scheda tecnica del dispositivo rimane la stessa del Galaxy Z Flip modello base.

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition uscirà in Italia al prezzo di € 2580, il che significa che costa circa €1060 in più rispetto al normale Galaxy Z Flip che viene € 1520,00.

I clienti negli Stati Uniti possono già acquistare l’edizione speciale e presto questa sarà disponibile in altri paesi. Samsung afferma che questa linea sarà venduta online attraverso il suo sito Web in questi paesi: Regno Unito, Corea del Sud, Italia, Francia, Cina, Hong Kong e Giappone. I prezzi varieranno leggermente in questi mercati ma saranno nella stessa fascia di €2500.

In Italia attualmente potete prenotare il dispositivo tramite il sito internet ufficiale della Samsung e il telefono sarà disponibile dall’inizio del mese di marzo.

