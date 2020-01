Galaxy Z Flip: Snapdragon 855, batteria 3300 mAh, prezzo dai 774€

Il nuovo pieghevole che Samsung lancerà nel 2020 ha fatto molto parlare di sè. Per le conferme ufficiali sappiamo già che dobbiamo aspettare ancora qualche settimana all’evento Unpacked che si terrà l’11febbraio.

Nelle settimane scorse sono state parecchie le indiscrezioni e le informazioni che sono trapelate in merito al nuovo dispositivo pieghevole.

Prima sono trapelate delle immagini che mostravano il nuovo modello, poi è stato confermato anche il nome dello smartphone che sarà Galaxy Z Flip. In questi giorni, invece, il dispositivo pieghevole torna a far parlare di sé per via di alcune indiscrezioni comparse online in merito al presunto prezzo di vendita.

Galaxy Z Flip: prezzo di vendita

In queste ultime ore secondo il giornale sudcoreano iNews24 (ricordate che Samsung ha la sua sede principale a Seul) Galaxy Z Flip uscirà in Corea del Sud ad un prezzo compreso tra 1 milione e 1,5 milioni di won, ovvero l’equivalente indicativamente di un prezzo in euro dai 774 ai 1160€ al cambio attuale.

I giorni scorsi il profilo Twitter di Max Weinback aveva condiviso un tweet con le caratteristiche del nuovo Galaxy: batteria da 3300 mAh e il processore Qualcomm Snapdragon 855. Tutto è ancora da confermare in via ufficiale ma anche giornale coreano iNews24 ha pubblicato l’informazione.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020

Se queste informazioni fossero vere, il Galaxy Flip Z avrebbe una marcia in più rispetto al pieghevole della Motorola che monta una batteria da 2510 mAh e un processore di fascia media.

In casa Samsung, invece, dopo l’evento di febbraio e il lancio dei nuovi dispositivi, gli utenti per un prezzo simile dovranno scegliere tra: la gamma Galaxy 20, con i nuovi componenti hardware e le funzionalità aggiuntive, oppure, Galaxy Flip Z un telefono con specifiche tecniche inferiori ma un design a conchiglia pieghevole, che sembra il futuro degli smartphone.

Fonte Sammobile