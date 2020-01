Si susseguono sempre più in queste settimane le indiscrezioni in merito al nuovo pieghevole che Samsung presenterà il prossimo 11 febbraio: Samsung Galaxy Z Flip. Il nuovo foldable della casa coreana si piegherà in stile a conchiglia come il prossimo Razr di Motorola.

Secondo le indiscrezioni emerse finora, pare che il Galaxy Z Flip potrebbe avere uno schermo di vetro, e in questi giorni Max Weinbach di XDA Developers ha condiviso alcune altre informazioni su Twitter in merito al display.

Galaxy Z Flip: sensore impronte digitali laterale e vetro ultra sottile

Weinbach in questi giorni ci sta fornendo diverse informazioni riguardo non solo il nuovo Z Flip, ma anche riguardo la serie Galaxy S20.

Riguardo il pieghevole Samsung il tweet pubblicato afferma che il display sarà Dynamic OLED e che sarà utilizzato un tipo di vetro chiamato “Samsung Ultra Thin Glass”.

Questa indiscrezione ci sembra possa essere vera, dato che anche Ice Universe il mese scorso, sempre su Twitter, aveva scritto un post affermando che il Galaxy Z Flip avrebbe avuto “una copertura di vetro ultrasottile”.

The front display is 0.1". You can use it to check charging speeds and battery info. It will also work as a view finder for the camera so you can use the better rear camera for selfies. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020

Le indiscrezioni non sono terminate, poiché pare che il dispositivo sarà dotato di un sensore per impronte digitali situato nella parte laterale del telefono. Le fotocamere saranno due da 12MP: una principale e un’ultra-grandangolare, e nella giornata di giovedì vi avevamo già comunicato che il telefono si potrà bloccare in ben due posizioni a 90° e a 180°.

Aperto a 180° il Z Flip sarà completamente piatto come un classico smartphone, mentre a 90 gradi, la parte inferiore del telefono può essere utilizzata come base, mentre nella parte superiore si può utilizzare l’app fotocamera o l’app di chat video.

Weinbach ha anche affermato che da chiuso il piccolo display frontale, che sarà grande circa 1 pollice, può essere utilizzato per vedere quanta batteria è rimasta, quanto velocemente il telefono si sta caricando oppure essere un mirino per la fotocamera.

Fonte The Verge