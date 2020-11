Galaxy Z Flip Lite, Samsung lavora ad uno smartphone pieghevole “a portata di tutti”

Il 2020, pur con tutte le problematiche derivanti dalla pandemia di coronavirus, è stato senza dubbio l’anno degli smartphone pieghevoli, ed è molto probabile che i “foldable” diventino un prodotto ancora più di massa nel 2021.

Tra le aziende più impegnate su questo fronte c’è sicuramente Samsung, che dovrebbe lanciare nuovi modelli Galaxy Z Flip / Z Fold entro l’anno prossimo. Il numero esatto di nuovi dispositivi pieghevoli targati Samsung non è noto, ma una nuova voce suggerisce che l’azienda di Seul stia sviluppando un nuovo “foldable” che contribuirà notevolmente a “democratizzare” la tecnologia dei display pieghevoli. Il telefono dovrebbe chiamarsi Galaxy Z Flip Lite e potrebbe essere prodotto in quantità maggiori rispetto ai modelli precedenti.

La fonte rivela anche che il cosiddetto Galaxy Z Flip Lite potrebbe sfruttare la tecnologia UTG (Ultra-Thin Glass): un dettaglio che non sorprende, dato che UTG è stato introdotto con il Galaxy Z Flip originale ed è stato adottato dai modelli pieghevoli più recenti. Per farla breve, la probabilità che Samsung rilasci un pannello pieghevole senza UTG al giorno d’oggi è praticamente pari a zero.

L’indiscrezione va comunque presa con la giusta cautela. La fonte, @DSCCRoss, non ha detto apertamente che il telefono è in fase di sviluppo, ma piuttosto che “si sente parlare” di Z Flip Lite con UTG. Ciò potrebbe significare che Samsung sta pensando di sviluppare questo modello o che l’azienda lo sta già realizzando: al momento non ci sono certezze.

A prescindere da quello che accadrà, la speranza è che il 2021 sia davvero l’anno in cui la tecnologia dei display pieghevoli di Samsung diventi ancora più accessibile per i consumatori. Sebbene i pieghevoli stiano riscuotendo sempre più consensi, i prezzi di questi dispositivi sono davvero fuori portata per la stragrande maggioranza dei clienti.

Fonte Sammobile