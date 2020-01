Galaxy Z Flip, il display si bloccherà in due posizioni: a 90° e 180°

In queste settimane, precedenti all’atteso evento Unpacked di Samsung, si susseguono sempre più le indiscrezioni in merito al pieghevole che Samsung si appresta a presentare l’11 febbraio.

Secondo nuove indiscrezioni che arrivano via Twitter dall’affidabile leaker di XDA Max Weinbach, il dispositivo Galaxy Z Flip si potrà bloccare in due diverse posizioni: a 90° e 180°.



Galaxy Z Flip: il display si bloccherà a 180° e 90°

Il pieghevole della casa coreana si richiuderà a conchiglia per essere un dispositivo molto compatto e piccolo, mentre da aperto si potrà bloccare a 90 e a 180 gradi. A 90 gradi, la parte inferiore del telefono può essere utilizzata come base, mentre nella parte superiore si può utilizzare l’app fotocamera o l’app di chat video.

La GIF condivisa su Twitter mostra molto bene questa funzione e come, quando il telefono viene impostato a 90°, il dispositivo si riadatti. In questo caso la parte superiore del display mostra ciò che è ripreso dalla fotocamera, mentre la parte inferiore (che è una base di appoggio) ospita le funzioni.

Inoltre, questa posizione a 90 gradi può essere utilizzata per le video-chiamate rendendo così molto più stabile il telefono che sarà appoggiato su un ampia base. Infine, sappiate che, se durante la chiamata chiudete il display la telefonata terminerà immediatamente.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2 — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020

La seconda opzione di apertura è quella a 180° che rende il Z Flip completamente piatto come un classico smartphone.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche sembra che Galaxy Z Flip sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 855 e dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,7 ​​pollici.

In questo nuovo dispositivo pieghevole ci aspettiamo una fotocamera frontale da 10 MP e una fotocamera posteriore da 12 MP. Per quanto riguardo la memoria il telefono si prevede uscirà con 12 GB di memoria e forse fino a 256 GB di spazio di archiviazione all’interno.

Fonte Phonearena