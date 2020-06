Galaxy Z Flip 5G avvistato su Geekbench avrà SoC Snapdragon 865

Sembra che l’aggiunta della connettività 5G non sarà l’unico aggiornamento che Samsung porterà sul suo nuovo dispositivo, il Galaxy Z Flip 5G. Previsto per essere annunciato all’inizio di agosto insieme al Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G è stato oggetto di diverse indiscrezioni recentemente. Avevamo rivelato quasi due mesi fa che il nuovo Flip sarebbe arrivato con la stessa quantità di memoria interna della variante LTE, ma a parte questo, non si sapeva molto sulle specifiche del telefono.

Galaxy Z Flip 5G avrà SoC Snapdragon 865

In molti avevano semplicemente previsto che Samsung avrebbe mantenuto le stesse specifiche su entrambe le varianti, LTE e 5G, incluso il processore Snapdragon 855+, ma in questi giorni abbiamo scoperto che non sarà così. Il Galaxy Z Flip 5G è apparso su Geekbench ieri e, secondo l’elenco di riferimento, avrà in dotazione uno Snapdragon 865, accompagnato da 8 GB di RAM. Se guardiamo i dati condivisi dalla piattaforma, il benchmark single-core fa segnare un valore di 966 punti, mentre quello multi-core di 3.183. Per il resto non ci aspettiamo grandi modifiche nel design, nel comparto fotografico o nella memoria interna, che dovrebbe essere ancora di 256 GB. Anche la batteria dovrebbe rimanere uguale, tuttavia il telefono beneficerà sicuramente dei vantaggi del nuovo processore.

Ovviamente, il prezzo finale del telefono sarà influenzato dall’aggiornamento del processore. Il Galaxy Z Flip viene venduto ad prezzo di € 1500 in Europa e sarà interessante notare se Samsung rischierà di aumentare ulteriormente il prezzo richiesto per la variante 5G. Le voci sui prezzi di Z Flip 5G inizieranno probabilmente a girare su internet tra qualche settimana, prima dell’annuncio ufficiale di Samsung.

Fonte Sammobile