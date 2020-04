Galaxy Z Flip 5G potrebbe arrivare entro la fine dell’anno

Samsung sta lavorando molto per essere il più grande fornitore di smartphone 5G. La società, nel campo del 5G, attualmente si presenta in vantaggio rispetto al suo maggior concorrente Apple. Per questo sappiamo che la casa coreana vuole certamente mantenere questo vantaggio ed estenderlo durante quest’anno. Sappiamo che Samsung vuole portare i suoi dispositivi 5G in oltre quaranta paesi al mondo nel 2020, per questo siamo rimasti tutti un po’ sorpresi quando abbiamo scoperto che il nuovo Galaxy Z Flip, il suo ultimo e più grande smartphone pieghevole, non supportava il 5G. Tuttavia, sembra che Samsung stia lavorando ad una nuova versione del Galaxy Z Flip che supporterà il 5G e che potrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno.

Galaxy Z Flip 5G

Samsung non ha mai nascosto il fatto che vuole rilasciare più telefoni 5G nel 2020. Il supporto per la rete di nuova generazione non si limita più ai suoi telefoni di punta, ma anche ai suoi modelli di fascia più bassa. L’azienda, infatti, sta lavorando su una variante 5G del nuovo Galaxy A51. Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip sappiamo che la sola variante LTE ha consentito all’azienda di ridurre al minimo il prezzo di partenza per questo dispositivo. Questo grazie anche alla presenza della batteria da 3.300 mAh sicuramente più piccola rispetto alle batterie pesanti nella gamma Galaxy S20 di Samsung, ma comunque in grado di reggere la giornata.

La nuova variante 5G sarà resa disponibile solo in alcuni mercati limitati in cui le reti pubbliche 5G sono attive. Non si sa ancora, però, quando Samsung ha intenzione di lanciare il nuovo Galaxy Z Flip 5G e quanto costerà, ma pensiamo che il nuovo modello possa debuttare ufficialmente nel mercato prima della fine dell’anno.