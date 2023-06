Galaxy Z Flip 5, sul display esterno ci sarà anche Google Maps

Il Galaxy Z Flip 5, uno dei due nuovi pieghevoli che Samsung presenterà ufficialmente alla fine di luglio, sarà caratterizzato da una novità in termini di design. Il foldable avrà una Cover Screen molto più grande di quelli del Galaxy Z Flip 3 e del Galaxy Z Flip 4. Stando ai report, Samsung avrebbe dotato il Galaxy Z Flip 5 di un display esterno da 3,4 pollici che copre la maggior parte del suo lato anteriore. Inoltre, l’azienda sudcoreana sta facendo in modo che le app più importanti siano accessibili da questo schermo.

Proprio qualche giorno fa il sito SamMobile aveva rivelato che Samsung ha collaborato con Google per portare app importanti, tra cui Google Maps, sullo schermo esterno. La conferma arriva dal leaker @chunvn8888: Google Maps sarà effettivamente accessibile dalla Cover Screen del Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, non è ancora chiaro se si potrà accedere all’intera app (come sul Motorola Razr 40 Ultra) o se Google Maps visualizzerà solo importanti aggiornamenti di navigazione.

Oltre a Google Maps, dallo schermo esterno del Galaxy Z Flip 5 è possibile accedere anche ad altre app Google, inclusi Messaggi e YouTube. Il Galaxy Z Flip 5 sarà anche il primo telefono della serie Galaxy Z Flip a presentare Samsung DeX, anche se potrebbe essere disponibile solo in modalità wireless.

I telefoni flip-style di OPPO e Vivo hanno schermi più grandi ma possono visualizzare informazioni solo tramite widget. Diverso il discorso per la serie di telefoni Razr di Motorola, che consente agli utenti di accedere a tutte le app.