Galaxy Z Flip 5, quante novità sul display esterno: tutti i dettagli

Samsung presenterà il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 la prossima settimana, con l’evento Unpacked programmato per la giornata di mercoledì 26 luglio. Mentre il Galaxy Z Fold 5 avrà solo qualche miglioramento, il Galaxy Z Flip 5 rappresenterà un’importante evoluzione rispetto al Galaxy Z Flip 4. Le immagini trapelate mostrano che il dispositivo arriverà con un display esterno molto più grande, consentendo agli utenti di svolgere una serie di attività senza aprire il telefono.

Roland Quandt, leaker molto affidabile, ha pubblicato alcune immagini ufficiali del Galaxy Z Flip 5. Stando a quanto pubblicato dall’informatore Samsung consentirà agli utenti di utilizzare la tastiera completa sul display esterno del Galaxy Z Flip 5. Le immagini promozionali trapelate – già rimosse, ndr – rivelano che ci saranno widget migliorati e mini versioni di app stock, tra cui Calendario, Messaggi, Telefono, Portafoglio Samsung e Meteo. Inoltre sul display esterno comparirà anche un’app per fotocamera completamente funzionante e un widget per le foto che mostra anche l’ora e la data.

Qualche settimana fa il sito SamMobile aveva rivelato in esclusiva che Samsung aveva collaborato anche con Google per portare funzionalità speciali e app Google ottimizzate sul display esterno del Galaxy Z Flip 5, inclusi gli aggiornamenti di navigazione da Google Maps. Tuttavia, sembra che il Galaxy Z Flip 5 non consentirà agli utenti di utilizzare app complete, a differenza del Motorola Razr 40 Ultra.

Le immagini trapelate mostrano anche che Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 avranno una nuova cerniera ‘gapless’: ciò significa che non ci sarà alcuno spazio tra le due metà pieghevoli dei prossimi telefoni, rendendoli più resistenti alla polvere e all’acqua. Inoltre avranno un aspetto estetico migliore rispetto ai loro predecessori. Infine, entrambi i nuovi telefoni dovrebbero essere dotati del processore Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.