Galaxy Z Flip 5, primo scatto dal vivo: cosa è emerso

Manca ormai soltanto un mese alla presentazione ufficiale dei due nuovi telefoni pieghevoli di Samsung, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Negli ultimi giorni stanno trapelando online sempre più indiscrezioni su questi due foldable, ma ora è comparsa una foto dal vivo che pare riguardare il Galaxy Z Flip 5.

L’immagine, pubblicata in un tweet del leaker @Tech_Reve, mostra quello che sembra essere il nuovo pieghevole di Samsung avvolto in una custodia protettiva. Quest’ultima non sembra adattarsi molto bene al foldable: l’impressione è che si tratti di una di quelle custodie utilizzate per proteggere i telefoni di pre-produzione da possibili danni e da occhi indiscreti.

Il presunto Galaxy Z Flip 5 sembra avere un sensore di impronte digitali montato lateralmente e incorporato nel tasto laterale, una cerniera piatta e il display esterno a forma di cartella, come era già emerso nei rendering precedenti. Inoltre, il display esterno mostra un orologio Always-On Display circolare.

Al momento non sono emerse informazioni su quando e dove sia stata scattata questa foto del presunto Galaxy Z Flip 5. Pertanto non resta che attendere la presentazione ufficiale per conoscere tutti gli altri dettagli di questo nuovo prodotto. A differenza degli anni precedenti, Samsung ospiterà il suo prossimo evento Unpacked in Corea del Sud. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, la società dovrebbe annunciare i due foldable il prossimo 27 luglio.

Oltre al Galaxy Z Fold 5 e al Galaxy Z Flip 5, nel corso dell’evento Unpacked vedremo anche altri prodotti, tra cui la serie Galaxy Tab S9 e i dispositivi indossabili Galaxy Watch 6. Non è da escludere che Samsung possa sfruttare l’occasione fornita da questo evento per svelare il suo primo visore a realtà mista, che andrà a competere con quello di Apple.