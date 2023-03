Galaxy Z Flip 4, su Amazon sconto da urlo per l'ottimo pieghevole

Samsung è una di quelle aziende che si è lanciata con decisione nel settore degli smartphone pieghevoli fin dall'inizio, realizzando prodotti davvero di grande livello e ottenendo un ampio riscontro nella clientela.

In attesa di conoscere sempre più dettagli sul Galaxy Z Fold 5 e sul Galaxy Z Flip 5, che dovrebbero essere ufficializzati dal colosso di Seul nei prossimi mesi, vale la pena soffermarsi sul Galaxy Z Flip 4, uno degli ultimi foldable lanciati sul mercato dall'azienda sudcoreana. Questo prodotto, dotato di ottime specifiche, è stato appena messo in vendita su Amazon ad un prezzo a cui non si può proprio dire di no.

Il Galaxy Z Flip 4 viene infatti proposto a 919 euro, ben 280 euro in meno rispetto al prezzo di listino (1.199 euro, ndr). Lo sconto del 23% ha già catturato l'attenzione di moltissimi fan di Samsung e dei suoi smartphone pieghevoli, che non vogliono lasciarsi scappare questa grande occasione.

Il Galaxy Z Flip 4 è un device caratterizzato da un display pieghevole Foldable Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. All'esterno troviamo invece un display Super AMOLED da 1,9''. Il foldable è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1: nel modello in vendita a prezzo scontato su Amazon ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sul retro il Galaxy Z Flip 4 può contare su una doppia fotocamera (entrambe da 12 MP), mentre sul davanti troviamo una fotocamera da 10 MP. La batteria che equipaggia questo pieghevole è da 3.700 mAh, mentre il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI.

L'offerta riguardante questo foldable consente anche di optare per l'acquisto in 12 rate senza interessi.