La serie di smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip è senza dubbio molto apprezzata tra i fan di Samsung e in generale tra gli utenti. Tuttavia c’è qualche aspetto che la società sudcoreana dovrebbe certamente migliorare, a cominciare dalla grandezza della batteria, fin qui non sempre convincente.

Proprio nelle scorse ore è trapelata online una notizia che ha subito catalizzato le attenzioni degli affezionati ai foldable di Samsung: il tanto atteso aggiornamento della batteria, stando a quanto affermato dai colleghi di GalaxyClub, potrebbe arrivare già quest’anni. Il primo Galaxy Z Flip non aveva di certo il miglior hardware possibile, ma bisogna riconoscere che Samsung ha migliorato molto la situazione con il suo successore, il Galaxy Z Flip 3.

Tuttavia, la bassa capacità della batteria – solo 3.300 mAh – era un aspetto su cui Samsung non era ancora riuscita a trovare soluzioni concrete. Almeno fino ad oggi, dato che le informazioni emerse sulle due batterie (i pieghevoli Samsung dividono la batteria in due unità) che probabilmente alimenteranno il Galaxy Z Flip 4 rivelano che una di esse avrà una capacità leggermente superiore.

L’aumento, stando alle indiscrezioni, sarebbe di 100 mAh: niente di eccezionale e di certo non all’altezza delle aspettative dei fan di Samsung, ma considerando quanto sia difficile per il gigante di Seul trovare posto per i componenti all’interno dei pieghevoli possiamo comunque valutare positivamente questo sforzo.

Resta da vedere se Samsung introdurrà anche la ricarica rapida a 25 W. Oltre alla batteria da 3.300 mAh, infatti, un altro problema è la ricarica da 15 W che Samsung utilizza sui dispositivi Galaxy Z Flip, davvero troppo lenta. La durata della batteria non esaltante e la ricarica tutt’altro che veloce non rappresentano una buona combinazione: ecco perché è lecito aspettarsi che Samsung introduca la ricarica da 25 W con i Galaxy Z Flip in arrivo quest’anno.

Fonte SamMobile