Il Galaxy Z Flip 4 arriverà in quattro varianti di colore: ecco quali

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è ormai sempre più vicino. Il prossimo 10 agosto Samsung terrà l’evento Unpacked che avrà come protagonisti i suoi due nuovi telefoni pieghevoli, con il Galaxy Z Fold 4 al fianco di Z Flip 4.

Nelle ultime settimane le indiscrezioni riguardanti questi due foldable sono state moltissime e ci hanno permesso di capire meglio cosa aspettarci sia dal punto di vista estetico che in termini di specifiche. Nelle scorse ore il tipster OnLeaks, in collaborazione con GizNext, ha pubblicato i render stampa ufficiali e le colorazioni dei prossimi telefoni di Samsung “a conchiglia”.

I nuovi render rivelano il design completo del Galaxy Z Flip 4, che non è troppo diverso da quello di Z Flip 3. Si nota subito il sistema a doppia fotocamera allineato verticalmente sul retro, i tasti del volume posizionati sulla destra, una porta USB-C in basso e uno sparatutto per selfie che Samsung ha voluto mettere al centro dello schermo pieghevole. Non manca un altro tasto singolo sul lato destro, probabilmente per richiamare un assistente digitale.

Sempre stando alle indiscrezioni, il Galaxy Z Flip 4 sarà disponibile in quattro diverse varianti di colore, ovvero nero, dorato, viola e azzurro: queste colorazioni prenderanno il nome di Graphite, Pink Gold, Bora Purple e Blue.

Pare che tutte queste varianti di colore abbiano una finitura opaca e una combinazione di colori bicolore grazie all’area Cover Display. Il Galaxy Z Flip 4 sarà pertanto un dispositivo molto più colorato: l’anno scorso, infatti, la Bespoke Edition Z Flip 3 ha ottenuto più di 40 combinazioni di colori, ma quest’anno il Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition potrebbe vantare oltre 900 combinazioni di colori. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, il Galaxy Z Flip 4 diventerebbe il telefono più colorato del mondo, almeno fino ad oggi.

Galaxy Z Flip 4, le altre specifiche: Snapdragon 8+ Gen 1 e display pieghevole AMOLED da 6,7”

Al di là del design esterno, il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe vantare gli aggiornamenti annuali previsti senza discostarsi troppo dalla formula originale. Il dispositivo dovrebbe essere dotato del chipset più recente di Qualcomm, ovvero l’eccellente Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione integrato.

Il pannello pieghevole AMOLED avrà una diagonale di 6,7 pollici, mentre il Cover Display misura 1,9 pollici. Il telefono dovrebbe funzionare con Android 12 come sistema operativo, con personalizzazione One UI 4.1.1.

E per quanto riguarda il prezzo? Da diverso tempo circola la voce che vuole Samsung pronta ad abbassare il prezzo di lancio del Galaxy Z Flip 4 dopo aver riprogettato la cerniera e altri componenti: tuttavia, alcuni report più recenti indicano invece che il nuovo telefono pieghevole potrebbe addirittura essere un po’ più costoso del modello dello scorso anno. Non resta che attendere l’evento Unpacked del 10 agosto per sapere tutto anche su questo aspetto.

Fonte SamMobile