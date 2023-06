Galaxy Z Flip 4, l’offerta è clamorosa: risparmi quasi 1.000 euro!

Tutti i riflettori sono puntati sui prossimi telefoni pieghevoli di Samsung, ovvero il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Il colosso di Seul dovrebbe presentarli ufficialmente alla fine del prossimo mese e i fan non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio su questi due nuovi telefoni. Nel frattempo continuano a riscuotere un certo successo sul mercato i predecessori, vale a dire il Galaxy Z Fold 4 e il Galazy Z Flip 4.

Proprio in queste ore è comparsa su Amazon un’offerta per il Galaxy Z Flip 4 che non può non essere colta al volo. Il foldable di Samsung viene infatti proposto con un forte sconto del 36% sul suo prezzo di partenza. Per farla breve, invece di 1.329 euro gli utenti andranno a pagare solo 849 euro per il modello con 512 GB di memoria interna.

Un vero affare, ma non è finita qui, perché si può ottenere il Galaxy Z Flip 4 ad un prezzo molto più basso. Oltre allo sconto su Amazon, infatti, gli appassionati dei pieghevoli di Samsung possono sfruttare un’altra promozione messa a disposizione proprio dal gigante sudcoreano. Si tratta di un cashback da 500 euro, che consente di acquistare il dispositivo a sole 349 euro. Tutto ciò che bisogna fare è registrare il prodotto sul sito di Samsung entro il 16 luglio per godere di questa offerta straordinaria.

Il Galaxy Z Flip 4 è uno smartphone pieghevole che presenta un display da 6,7 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate a 120 Hz e un secondo display SUPER AMOLED da 1,9 pollici. Sul retro del prodotto sono presenti due fotocamere, entrambe da 12 MP, mentre sul davanti è posizionata una fotocamera da 10 MP. Il processore che alimenta questo pieghevole è Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, un chip che assicura prestazioni molto elevate. Infine, il Galaxy Z Flip 4 può contare su una batteria da 3.700 mAh e su una ricarica ultra rapida garantita dal caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W presente nella confezione.